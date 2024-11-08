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台灣大專院校招港生報讀 12月15日截止報名

中央社／ 香港8日電

香港學生報讀台灣各大專院校新學年度課程的程序已自本月1日起展開，將於12月15日截止報名；新學年度的學士班及研究所將於明年9月入學。

台灣海外聯合招生委員會日前公布，有意赴台升讀學士班或研究所的香港學生，可以「個人申請」管道向心儀大學申請，錄取名單將於明年3月底前公告。

聯招會鼓勵香港同學及早填報，立定志向，把握赴台升學機會。

據指出，聯招會於2012年推動「個人申請」以來，「個人申請」深受香港同學喜愛；在錄取率方面，2024年度學士班「個人申請」獲學校錄取比例達84.9%、研究所「個人申請」獲學校錄取比例達83.5%。

在考核香港學生的「個人申請」成績上，各院校比較著重學生的在學表現，比如學期成績、社團參與、音樂、體育等特殊專長的學習潛能。

此外，各院校提供的熱門學系較多，包括獸醫學系、美術學系、多媒體動畫、電影學系、戲劇學系等。

聯招會由台灣各大專院校聯合組織，共有132所學校，其中71所為公私立大學院校，61所技職院校，它們共同辦理學士班、碩士班及博士班僑生（包括港澳生）的招生分發等事宜。

按照報考程序，香港學生可以同時選擇「個人申請」或「分發」方式申請各院校，前者即自行申請報讀心儀的院校，如果未獲錄取，再由聯招會按照其成績「分發」至適合院校。

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