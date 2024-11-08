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中華大學小班制受肯定 擠進2025QS私大第11名

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中華大學積極推動雙語EMI全英教學，至今已有多位老師通過英國倫敦三一學院的認證，獲得EMI國際證照。圖／中華大學提供
中華大學積極推動雙語EMI全英教學，至今已有多位老師通過英國倫敦三一學院的認證，獲得EMI國際證照。圖／中華大學提供

2025QS亞洲大學排名，中華大學躍進至國際第384名，登上全台第27名、私立大學第11名。校長劉維琪指出，面對少子女化衝擊，校方積極轉型，藉由國際化、小班制等精緻經營，同時配合政府的新南向政策，雙向培育人才、擴大交流，成功化危機為轉機。

中華大學指出，2025QS資料顯示，中華大學在外國交換生比例及國際生比例表現特別突出，111學年度來就讀的國際生達712位、占比約19.7%，短期交換生達653位，許多外籍生在校方帶領下，以深耕園區計畫直達竹科就業，實現自我同時也滿足產業的人口需求。

中華大學表示，藉由新南向學海築夢計畫，積極選送本校學生赴泰國、菲律賓、越南等具發展潛力之企業及機構進行職場實習，培育國內學生更加瞭解各該國文化之生活方式與背景。透過「以人為本、雙向交流、資源共享」的教育核心目標，深化培育雙向人才，深耕學校與各國關係的合作發展。

中華大學校長劉維琪表示，隨著國際生人數的增加，校內積極推動雙語EMI全英教學，至今已有多位老師通過英國倫敦三一學院的認證，獲得EMI國際證照。

劉維琪說，管理學院與觀光學院，藉由與英國西英格蘭大學及英國桑德蘭大學推動3+1雙學位學程，也與美國舊金山州立大學以及加州大學爾灣分校合作3+1+1雙學位學程，鼓勵學生邁向國際化。

中華大學強調，現已與10餘個國家、地區，超過160所的知名大學院校結為姐妹校，並簽署雙聯學位或交換學生協議，推動國際學術交流、舉辦國際研討會等，提升國際能見度及知名度，以國際化、特色辦學等優勢，博得學生及家長信賴。更在教育部「教學實踐研究計畫」每師平均通過件數上，連續4年居冠。

中華大學積極轉型，藉由國際化、小班制等精緻經營，2025QS躍進至國際第384名。圖／中華大學提供
中華大學積極轉型，藉由國際化、小班制等精緻經營，2025QS躍進至國際第384名。圖／中華大學提供
中華大學積極轉型，藉由國際化、小班制等精緻經營，2025QS躍進至國際第384名。圖／中華大學提供
中華大學積極轉型，藉由國際化、小班制等精緻經營，2025QS躍進至國際第384名。圖／中華大學提供

中華大學 交換學生 舊金山 英國

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