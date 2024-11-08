成大舉辦「成電論壇」 校長沈孟儒領軍主講數位健康

成功大學今天舉辦「成電論壇」產學研5名講者分別就醫療照護、科學研究、AI技術開發面向探討「電資與智慧醫療跨域整合應用」。成大校長沈孟儒開場並主講首場，明基佳世達集團董事長陳其宏、廣達電腦技術長副總張嘉淵、成大電機系特聘教授林志隆、華碩電腦全球副總裁張權德陸續主講。

成大表示，電機系與成電文教基金會2021年起每年11月校慶期間舉辦「成電論壇」，邀請重量級講者共同探討年度前瞻科技趨勢。

旺宏電子董事長吳敏求身兼基金會理事長，他表示，「成電論壇」每年藉創新主題，幫助電機系產學交流培育人才。科技進步讓半導體與醫療結合變得更為可行，因此決定以這個重要的先進議題促進產學交流，推動對人類社會的持續貢獻。

沈孟儒表示，今天演講從醫療、健康角度探討AI自主的重要性，理想建立台灣專屬的健康數據庫，並運用高速運算力，落實精準健康；期待成大從校園出發，建置各式各樣數據庫並發展自己的運算力，從而逐步協助台灣更加走向AI研發及AI使用大國。

沈孟儒指出，ICT技術促進、推動醫療跨世代進步，但從臨床角度，智慧醫療實際病人照護還有一段距離。他以運動科技如何幫助美國職棒大聯盟及中華職棒球員提升運動表現為例，說明AI與醫療數據結合應用實例，並分析降血脂藥物在台灣健保預算占比數據，描繪精準醫療的市場潛力，也預估精準醫療將能進一步帶動醫療經濟學。

成大電機特聘教授林志隆表示，AI與智慧醫療的結合為全球發展趨勢，目前廣泛應用於醫療影像分析、疾病輔助診斷等。慢性傷口如糖尿病足、褥瘡，治療過程漫長且複雜，對患者生活質量和醫療資源造成巨大影響。

傳統傷口評估主要依賴醫療人員經驗，可能存在主觀差異。近年多光譜影像技術應用醫療成像，透過捕捉可見光及紅外線等不同波段的光譜影像，進而計算傷口皮下組織的血氧濃度和氧合狀態，當這些多維度的影像數據結合AI技術進行分析，能夠識別傷口組織，量化傷口面積，甚至預測傷口癒合的進展。

多光譜影像技術與AI的結合可使慢性傷口的醫療決策變得更加準確和高效，期待未來能結合不同醫療診斷技術，造福更多受不同疾病所苦的患者。

電機系主任江孟學表示，第四屆「成電論壇」與「創新系統應用與設計成果展示」獲旺宏電子、南茂科技、佳世達科技、創惟科技等公司贊助，透過論壇主題交流互動與實務的作品展示，期待提升成大電機系優質研究能力與加強學術界與產業界的互動與連結。