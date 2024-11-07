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文大新聞攝影另類「期中烤」 擺拍布蕾模擬記者會情境

中央社／ 台北7日電

近日正值期中考，文化大學新聞系的「新聞攝影」課邀請烤布蕾品牌創辦人許庭瑄分享創業心得，學生也藉由布蕾的擺拍練習，模擬記者會拍攝情境，形成另類的「期中烤」。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，近日正值期中考，文化大學新聞系的一堂「新聞攝影」課卻與眾不同，學生沒有傳統的期中考試，取而代之的是一場烤布蕾體驗課，教室內瀰漫著焦糖的香氣，成為校內別開生面的「期中烤」。

這堂課邀請知名烤布蕾品牌創辦人許庭瑄到校，曾於2019年獲得台北市政府「天下第一攤」稱號的她，也分享自己從創業比賽起步、發展至今的心路歷程，包括追夢創業初期的不順遂，曾經歷擺攤遭遇警察開罰等難題，她於課堂上示範製作的烤布蕾也成為學生的攝影對象。

擔任新聞攝影課專任教師的張新偉，現為中央社攝影記者，曾獲得許多攝影獎項，吸引不少對新聞攝影有興趣的學生搶修課程。

張新偉曾為課程找來職棒樂天桃猿應援團長陳柏宇和啦啦隊樂天女孩的成員邱紫庭擔任實拍模特，讓學生學習掌握人物攝影的技巧。這次期中考週，張新偉則特別找來知名烤布蕾品牌創辦人許庭瑄。

張新偉表示，這次邀請許庭瑄來分享創業故事，一方面是為鼓勵學生勇敢逐夢，同時透過布蕾的擺拍練習，讓學生可以模擬記者會拍攝情境，從實際操作中提升新聞攝影技能，並從這場別樣的「期中考」中收穫滿滿的成就感和美味。

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