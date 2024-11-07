清寒生上台大自卑「只會讀書」 領助學金見殘酷現實嘆：一輩子都追不上

「自卑感…真的是所有清寒生要面臨的課題」，一名網友在Dcard發文分享，自己出生在低收入戶家庭，爸媽都在自助餐店幫忙洗碗，當年因為對歷史科情有獨鍾，就讀社區高中的他，以繁星2%、學測四科55級分的成績錄取台大歷史系。回憶起在台大的求學時光，自己曾因出身貧窮而萌生自卑心理，讓他決定以個人經歷勉勵清寒生，不要與他人過度比較，要相信自己「很優秀」。

「記得大一剛進去超挫折」，原PO指出，由於身旁90%以上同學來自各地區的前三志願，不但會讀書，畫畫、唱歌、運動等各項精通，反觀自己高中時都在讀書，沒有參與任何社團，從小到大也因為家裡窮，沒錢可讓小孩學任何樂器，在「覺得別人太厲害、自己太丟臉」的壓力之下，上了大學僅加了一學期的吉他社就退社了。

然而不只對同學的文化資本感到吃驚，原PO身旁同儕的父母幾乎都是老師、醫生、工程師、律師等中產階級以上的背景，談吐間都是高知識話題，好像沒有讀書就無法融入他們的對話，甚至他們一年可以出國好幾次，去荷蘭、西班牙、美國等遙遠的西方國家，坦言「完全是我這種窮人無法想像的」。

原PO身為清寒生補充道，由於每學期都要去生輔組簽名領取學產基金（助學金），可以看到系上有哪些人跟自己一樣是清寒生，結果卻發現應屆竟「只有自己一人」。他也點出，台大整體弱勢學生比例幾乎是0.1%，那時候才知道「有些東西，注定是一輩子都追不上他們了」。

不過在自卑了兩年後，原PO終於在大三開始找回信心。他表示，大概是因為自己的目標很明確，知道未來想要當歷史老師，所以很認真地修習教程，大學四年也拿了兩次書卷獎，畢業後更成功考上國中代理歷史老師，自認還是有在台大「找到自己的一片天」。文末，原PO也希望以自身經驗鼓勵那些在頂大自卑的人，不要過度與他人比較，相信能夠考上頂大，就代表自己是很優秀的。