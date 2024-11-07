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大葉大學奪國際發明4金 AI影像互動陪伴臨終病人

中央社／ 彰化7日電

大葉大學工學院今年參加IIIC國際創新發明競賽，以AI居家臨終關懷照顧系統、改善狗狗潰瘍性腫瘤與惡臭等研發，奪下4金5銀1銅佳績，將於21日赴台北領獎。

2024第15屆IIIC國際創新發明競賽由中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會主辦，競賽議題為環境與健康，包含環保、綠能、健康生技與電子相關等。

大葉大學工學院長李清華今天透過新聞稿指出，榮獲金牌作品包括AI居家臨終關懷照顧系統，萃取陳皮、香椿、薄荷、迷迭香、薰衣草改善狗狗潰瘍性腫瘤與惡臭，工業廠房智慧化風險預防診斷與溫室氣體管理輔導系統，通用型無線交流電能監測模組。

銀牌作品有AI吞嚥訓練系統，高壓電絕緣礙子放電雲端物聯監測監控，以柑橘類果皮萃取物改善狗狗淚腺問題與毛髮美白，以農業廢棄物製備高效率水質淨化材料，以生物質改質氧化石墨烯回收銅及鎳金屬等5項；生態骨灰罐則獲得銅牌獎項。

環境工程學系教授陳宜清說，AI居家臨終關懷照顧系統是與員榮醫療體系副院長涂川洲合作成果，以改善長者失智生活為目標，透過感測器連結雲端AI程式及資料庫，並藉由AI影像生成互動，提供臨終病人陪伴。

狗狗 腫瘤

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