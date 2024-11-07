文化大學這班期中不考試…改烤布蕾！ 路過同學聞香而來

這一班適逢期中考週不考試，卻烤起布蕾來，香濃的焦糖氣息瞬間瀰漫整間教室，令在場師生食指大動，也讓路過的同學紛紛側目與圍觀。

中國文化大學新聞系的「新聞攝影」課程特別邀請知名烤布蕾的創辦人許庭瑄到校分享創業歷程，並擔任商品實拍對象。

從2019年起獲得台北市政府「天下第一攤」與近年經濟部「五星樂活名攤」的許庭瑄，創業之路就從她大三時的創業提案競賽開始，最終因為熱愛甜點，決定創辦一家專賣烤布蕾的小店。

創業初期並不輕鬆，許庭瑄坦言雖然喜歡吃烤布蕾，但自己不會做，所以到處找食譜研究，她開玩笑的說：「烤失敗的布蕾堆疊起來大概超過三層樓高了。」最終在不懈努力下，誕生了她最滿意的烤布蕾美食。

解決了烤布蕾配方，但在創業前期困難接二連三到來，也讓許庭瑄焦頭爛額，不管是在攤車設計的經費上，又抑或是擺攤常遭遇警察開罰單，最後讓她想要追求穩定，卻又在尋覓店面時頻頻碰壁，但她最終都能咬緊牙關撐過來。

因為經歷過食安危機的可怕，許庭瑄渴望用最好的食材、給顧客最安心的產品，而客人們的暖心回饋也不斷鼓舞著她，支撐她走到現在，也讓她從公館的水源市場，到景美的獨立店面飄散著屬於烤布蕾的甜香味。

創業經歷的分享後，許庭瑄親自在課堂上為同學們烤起布蕾，香濃的焦糖氣息瞬間瀰漫整間教室，令人食指大動。同學們紛紛拿起相機，按下快門記錄下烤布蕾的製作過程以及成品美樣。而路過的學生也聞香而來，圍繞著教室參觀與討論。

薄薄的焦糖脆皮在火烤之下微微泛苦，與奶香濃郁的布蕾完美融合，口感酥脆綿密；輕輕敲破焦糖層後，綿滑的奶蛋內餡入口即化，帶著一絲溫暖的香草氣息，甜而不膩。參與課程的姜同學完成拍攝後笑說，平常不吃甜點的他，希望文大也能開家分店，他願意天天當早餐吃！

新聞攝影課程張新偉老師表示，許庭瑄是他師大休旅所的學妹，希望透過她的創業故事，鼓勵學生勇敢築夢，也透過烤布蕾與蛋糕擺拍，讓同學練習各式記者會時會遇到的新聞態樣，從做中學，在吃烤布蕾的同時，也學習如何拍攝新聞照片。

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