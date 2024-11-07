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全球「2024有機世界大會」 11月30日南華大學登場

中央社／ 嘉義縣7日電

國際有機農業運動聯盟全球性「有機世界大會」，11月30日至12月4日在南華大學登場，來自逾50個國家、地區代表與會，校方規劃生態之旅讓參與者探索台灣有機農業、生活與文化。

南華大學今天發布新聞稿表示，國際有機農業運動聯盟（International Federation of Organic AgricultureMovements, IFOAM）每3年1次舉辦全球性「有機世界大會」，台灣首次爭取到主辦權，南華大學因推動永續發展成效極佳，承辦此盛會。

南華大學校長高俊雄告訴中央社記者，活動於12月2日舉行開幕式，將匯聚來自全球五大洲58個國家及地區有機農業及永續發展領域的領導者、專家、實踐者與愛好者等，分享有關全球有機領域的經驗、創新發展及知識；藉此機會，也讓台灣有機農業成果躍上國際舞台。

南華大學表示，大會期間共舉辦5場主題演講，分別為「深耕有機．實現永續」、「吸取新知：農民與科學家的共同探索」、「全球多元有機運動的世界性策略」、「條條大路通往成功的市場：零售、社區支持農業、參與式共保系統（PGS）以及公共採購」、「區域與國家有機政策：全球的重大進展與經驗教訓」。

此次大會論文投稿超過270篇，將舉辦15場分組論文發表及18場工作坊，以互動、有趣多元方式進行，以激發更多創新思維。

南華大學指出，在大會之前也將舉辦會前會，提供世界各地專家學者先進行小規模交流與討論，分享最新研究或工作經驗，促進這些參與者之間的聯繫與交流，同時也規劃生態之旅，讓參與者有機會探索台灣有機農業，認識台灣有機農業發展。

此外，還規劃與會者到嘉義縣市、雲林縣、台南市、高雄市及台北市的人文新創旅行，帶領參與者探索鄰近城市著名景點，推廣在地文化，瞭解台灣美食與食材。

南華大學強調，大會期間將設置有機市集共75攤，藉以推廣台灣有機相關產業及產品，歡迎關心有機農業的專家、學者、專家、實踐者及愛好者共襄盛舉，註冊截止日至11月26日，敬請把握難得國際盛會；相關資訊可至大會網站https://owc.ifoam.bio/?lang=zh-hant查詢。

南華大學 永續 運動

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