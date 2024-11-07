資通訊產業夯 高中生最愛電資科系排行學生選系不選校
半導體、AI等資通訊產業影響高中生選組往自然組傾斜，尤以電機、資工、電子及資管等科系是學生選擇大學科系的焦點。升學平台「大學問」統計今年1至9月3934萬筆使用數據，分析高中生最愛的電機、電子、資工排行榜，發現傳統電資大校如台大、成大、清大、陽明交大、台科大、北科大，以及私立逢甲、中原、淡江等校都是注目焦點。
大學問指出，114年普通大學核定學士班招生名額減少，但國立大學、老牌私立大學招生人數不減反增，尤其增加在電機、資工、資管、半導體等相關科系，台大擴招37人、清大擴招37人、成大擴招30人、陽明交大擴招22人。私立大學方面，淡江也擴招177人、逢甲擴招125人。
113年分科測驗分發入學中，中興電機分數超越台大化工，可見學生「選系不選校」。在大學問所調查的高中生最愛的電機學類排行榜當中，中興電機排名第6，超越台科大、北科大。電子工程學類受歡迎的科系則以科技大學為主，包括台科大、北科大、高科大等都有多系進入前20名。資訊工程學類擠進前20名榜單的科系，除了台成清交及中央、中山、中興、中正等中字輩資工外，淡江資工、逢甲資工、中原資工均長期受到關注。
大學問也指出，過往師培大學包括台師大電機、台師大資工、嘉義大學資管、高師大電子、彰師大電子等系，都進入電資領域各學類排行榜前20名榜單中，可見近年師培大學轉型發展，已有不一樣的面貌。
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