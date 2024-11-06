台大史上最爭議建築奪台灣建築獎 簡學義：感謝反對的人

2024台灣建築獎今天揭曉，建築師簡學義設計的台灣大學人文館奪下首獎。台大人文館從設計到完工整整花了19年，歷經李嗣涔、楊泮池、郭大維與管中閔四位台大校長，總計改了16個方案才定案，還曾引發千人連署反對，堪稱台大史上最爭議建築。評審形容設計者簡學義「展現驚人意志力，令人欽佩」。簡學義則感謝給予反對意見的人，「因為有這些反對意見，我們才能盡善盡美地完成、盡可能照顧各個層面」。

台灣大學人文館是位於台大校門口的地標型建築，擁有同時面對台大校門意象、歷史建築(農業陳列館)融合、都市介面整合等議題的複雜基地。設計期間遇到9層樓高度爭議、洞洞館文資爭議、台大校長遴選爭議、新冠疫情等，足足花了19年才於去年底完工，堪稱台大史上最具爭議性、命運最坎坷的建築。台大人文館預計明年2月啟用、教師已陸續進駐。

簡學義表示，台大人文館必須容納台大文學院師生的教學與辦公需求，有龐大的樓地板面積需求。台大人文館的高度因此一度達到九層樓，引爆千人連署反對。但當設計者提出下挖的建議時，台大校方卻表示無法接受「地下室」。還好建築師蔡元良在擔任文資審查委員時做了下挖兩層的建議，學校這才接受，解決台大人文館動彈不得的困境。

簡學義透露，設計台大人文館的前五年是「溝通」，第6年才確定現在的方案，第6到10年是「堅持」—堅持他的設計理念，足足等了十年才取得共識得以動工。台大人文館的動工典禮上，總計有四位台大校長同時出席，見證台大人文館的波折與艱辛。

「我要把這個案子獻給這麼多年來的台大師生。」簡學義笑稱，許多台大學生原本以為在校期間用得到台大人文館，沒想到一等19年，「小孩都可以念台大了」。

台大人文館啟用後，將成為文學院十四個系所中六個系所的辦公室、教授研究室、研究生研究室、系學會、圖書室、演講廳等空間，此外還將規畫書店。簡學義表示，台大人文館採三合院觀念設計，擁有天橋、走道、樓梯、電梯、大小院落、中庭廣場、戶外劇場等，設計特意製造穿透性，讓學生和民眾在其中上下移動穿越、自由遊走。而為了保持視覺的穿透性、不擋住一旁洞洞館(農業陳列館)的視線，人文館部分樓層採懸空設計，跟地面整整五公尺的距離不下一根樑柱，在結構上是大膽而創意的挑戰。

談到台大人文館如何與代表台大人文精神的台大文學院歷史建築呼應，簡學義表示，會透過光線的設計、建築的比例重現文學院的歷史氛圍，立面的紅磚也是向椰林大道上帝國大學時代的經典建築致意。