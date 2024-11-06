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臺大管理學院前身是臺北商專？

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為日治時期地圖截圖
照片為日治時期地圖截圖

臺大管理學院前身是臺北商專？這是真的嗎？如果是的話，怎麼臺北商專還繼續存在，後來又升格為臺北商業大學呢？

查找網路資料，還真的很容易混淆。臺北商專的前身是商業學校，臺大管理學院的前身則是高等商業學校，乍看之下就像同一所學校。

中華傳播管理學會的研究發現，臺北商業大學的前身臺北商專，在日治時期是「總督府商業學校」；至於臺灣大學管理學院的前身，在日治時期則是「總督府高等商業學校」。兩所學校名字幾乎一模一樣，只是後者多了「高等」兩個字。

總督府商業學校創立於日治時期大正6年（西元1917年），在大正11年（西元1922年），改稱「州立臺北商業學校」，而且增設夜間講習所，不久就擴大為「州立臺北第二商業學校」。日本戰敗後，中華民國政府在西元1945年接收臺灣，前述兩校改稱為「臺灣省立臺北第一商業學校」、「臺灣省立臺北第二商業學校」。隔年在西元1946年兩校合併為「臺灣省立臺北商業學校」，後來臺北市成為直轄市，改稱臺北商專。

至於總督府高等商業學校，創立於西元1919年，創校之初因校舍尚未完成，暫用總督府舊廳社，也就是現在的臺北的中山堂以及臺北市警察局。西元1922年校舍完成，才遷移到臺北幸町125番地，就是徐州路21號的校區。

西元1946年升格為「臺灣省立法商學院」，到了西元1947年才併入臺灣大學法學院，成為「臺灣大學法學院商學系」，與臺大法學院共用一棟校舍。西元1987年才擴大成為「國立臺灣大學管理學院」並且遷至公館的校總區。

雖然兩校的名稱很像，但是只要參考日治時期的地圖就可以清楚知道，「商業學校」與「高等商業學校」是相距不遠的兩所不同的學校。臺大管理學院的前身是總督府高等商業學校，而不是總督府商業學校。

 

聚傳媒

北市 地圖 日治時期

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