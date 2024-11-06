台師大與大阪大學簽學術合作備忘錄 拓展交流

台師大團隊前往日本拜會大阪大學和大阪公立大學，並與大阪大學簽署學術合作備忘錄和學生交換協議，同時舉辦校友聯誼會，希望深化台日學術交流合作，加強校友連結。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台灣師範大學校長吳正己日前率領行政和學術主管前往日本大阪大學和日本大阪公立大學拜會，並舉辦大阪校友聯誼會，20多名在日校友共襄盛舉。

台師大表示，大阪大學為台師大10所重點姐妹校之一，該校自2011年以來陸續與台師大文學院、理學院、科技與工程學院、國際與社會科學院等簽有院級學術合作備忘錄、學生交換協議和雙聯學位協議，這次由校長吳正己率團與大阪大學校長西尾章治郎會晤，並簽署校級的學術合作備忘錄和學生交換協議。

大阪公立大學為大阪府立大學和大阪市立大學所合併，目前為日本最大的綜合型公立大學，擁有1.6萬名學生。台師大自2011年起與大阪府立大學締結姊妹校，此次也前往該校著名的植物工場研究中心參觀，並洽談兩校未來合作。

另外，台師大國際長劉以德和台大副國際長楊國鑫則率領台大系統聯合招生團隊（台大、台師大、台科大）前往大阪與京都，舉辦一系列招生說明會，希望讓更多日本學生了解台灣的優秀教育資源，團隊還拜會4所日本高校，希望深化台大系統與日本高校間的交流合作。