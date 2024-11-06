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政大生參與職場體驗 攜小農建數位導覽促地方活化

中央社／ 台北6日電

政大學生謝昕芸和陳緯庭參與青年暑期職場體驗計畫，與台東太麻里鄉華源社區小農合作，建置數位導覽系統並舉辦二手市集，讓更多人走進華源社區。

教育部青年發展署今天發布新聞資料指出，為使大專以上在學青年及早規劃職涯，青年署於每年暑假辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，讓青年至各地非營利組織進行1.5個月的職場體驗，除了獲得薪酬，也能深入認識在地文化。

根據青年署統計，113年暑期共媒合650名大專青年，至306個社區產業或社會公益組織職場體驗及探索職涯；為擴散計畫效益，青年署也在體驗結束後辦理全國成果競賽，呈現學生1.5個月為用人單位注入的創意成果及效益。

今年全國成果競賽由「台東縣太麻里鄉華源社區發展協會」榮獲冠軍，參與計畫的政治大學地政系學生謝昕芸、政治大學廣告系學生陳緯庭皆擔任社區企劃專員。

在體驗過程中，謝昕芸負責田野調查，陳緯庭撰寫腳本，與在地小農合作，規劃體驗遊程與線上商店機制，透過影片及文字並利用Line平台，建置專屬社區數位導覽系統，帶大眾了解在地特色；同時辦理二手市集「舊愛海市集」，增加地方凝聚力，也讓更多人走進華源社區。

謝昕芸表示，印象最深刻的是一名曾訪問過的長者，得知活動是由學生主辦時，立刻報名並答應前來擺攤，讓她感受到居民的溫暖與支持，也增強繼續投入社區工作的動力；陳緯庭分享，協會充分授權讓她們執行工作，她也深刻體會到要順利推行一項計畫，必須經過多方協調，深入思考與詳細規劃，才能有效推動。

政治大學 職場 青年

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