升學狠甩優越感爆棚 他見昔同窗「神反轉」上台大錯愕：早被彎道超車

「這篇紀念跟小丑一樣的我」。一名網友在Dcard分享與一位國小同學的故事，雖然平常聯絡較少，但一直有在更新對方的近況，而從小因為自己愛與他人比較成績的個性，在每個不同的求學階段，都和這位友人存在著競爭心態，時而看衰、時而優越，長大回首才發現對他的感覺愈發複雜與敬佩，引起網友熱議。

原PO回憶，國小時期看友人的成績不如自己，便常常以此調侃對方好好讀書；上了國中，考上了台中的升學型私校，當時為了想考上台中一中非常努力，但因為會考失常只上了第二志願。出於比較的心態，自己則去詢問就讀社區型國中的友人，沒想到對方竟一舉考上第三志願，讓他心想「竟然被他（友人）賽到這間，算他幸運，但他進高中一定會被學業狠狠痛擊…」。

至於高中階段，原PO依舊開啟瘋狂讀書模式，閒暇之餘仍會跑去打聽友人在高中的校排，知道對方落在200至300名附近，大概只能上國立後段大學，讓原PO放心許多，更想著「大學我一定要把他甩在後面」。直到學測結果出爐，自己考上社會組一間還算前三志願的大學，而友人只考上了南部的師範體系大學，竟讓原PO得知後身心舒坦，覺得這位同學終於從自己的假想敵中消失了。

從此之後，原PO就沒有繼續注意對方，而是開始大學的瘋狂生活，夜衝、交女友、偶爾到Dcard戰校增加優越感等等。到了暑假才突然想起友人，不料重新連絡上，他竟然已重考上台大生農學院，令原PO不可置信並再次萌生競爭念頭，心想研究所一定要刷上台大熱門科系，讓友人再也看不到車尾燈。

到了大四，原PO把大學生涯的努力拿去推甄，結果台大終究是沒上，當下還不忘再打聽一下友人的消息，結果再次出乎預料。友人不僅轉系到管院，還就讀原PO夢寐以求的熱門科系，更說著想試試看推甄到台大資工或電機系碩班，最後留下錯愕的原PO。

「此時此刻，我才發現我一直以來都是個小丑，別人從來沒跟我比過，而是狠狠地在我沒注意時彎道超車了」，原PO最後大嘆，這才發現自己一直以來都是個小丑。貼文一出，網友們也紛紛留言安慰，「一直以來你都用錯心態看待它了，調整一下自己，人生只要跟自己比較。你也是個很認真的人，以後一定會更好的，加油喔」、「沒關係啦，每個人或多或少幹過類似的事」、「比不完的，不如轉個念想自己認識厲害的人、是好的人脈」。