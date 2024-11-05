台灣波蘭高教論壇首次在台舉行 深化雙邊學術交流

「2024台灣－波蘭高等教育論壇」今天在國立台灣科技大學舉行，由波蘭科學院院長科納澤夫斯基率波蘭學術界重要人士來台，深化台波雙邊高教及研究機構的學術交流及合作。

教育部國際及兩岸教育司李毓娟司長致詞時表示，台灣與波蘭教育交流關係密切，至112年度波蘭與台灣大專院校簽訂學術交流協議共173件，最早的協議可追溯自民國84年。台灣與波蘭則於111年9月，第一次合作於波蘭華沙辦理第一屆高教論壇，本次首度在台灣舉行。

教育部表示，今年論壇主題為「邁步向前：人才、研究與未來，由財團法人高等教育評鑑中心基金會董事長李德財介紹台灣高等教育發展概況，接續則由台、波雙方大學代表針對台波高等教育、研究、人才培育及永續發展等議題進行交流討論，並引用各自學校之實務經驗作為實例分享。

論壇由教育部委託財團法人高等教育國際合作基金會及台科大辦理。波方與會貴賓包含波蘭科學院院長科納澤夫斯基（Marek Konarzewski）、波蘭大學校長協會副主席暨華沙生命科學大學校長薩沙達（Michał Zasada）等波蘭著名大學及研究機構代表，以及波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）。

教育部表示，國內有24所大專校院80多名校長、副校長及國際事務主管等人員參與。台波兩國透過輪流舉辦高等教育論壇，深入交流與討論，期待促進雙方教育、研究等多方面的合作。