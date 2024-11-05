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私立大學校院校長會議靜宜大學登場 探討私校發展與高教政策

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
教育部政務次長葉丙成在開幕中指出，私立大學需整體維繫品牌、互相協助，建立最好的台灣高教品牌及教學品質。圖／靜宜大學提供
教育部政務次長葉丙成在開幕中指出，私立大學需整體維繫品牌、互相協助，建立最好的台灣高教品牌及教學品質。圖／靜宜大學提供

私立大學校院協進會主辦，靜宜大學承辦的「2024私立大學校院校長會議」今天登場，共有全台私立大學協進會31所會員學校的校長、副校長與相關主管齊聚交流私校發展特色，及因應高教政策影響等重要議題。考選部長劉孟奇透過「教考協力、育才適所」專題演說，探討各校合作策略等內容。

教育部政務次長葉丙成開幕中指出，少子化的台灣，不僅是私立大學，整個高教體系都面臨艱鉅挑戰，私大必須更靈活與開放；尤其減免學雜費政策，已縮短公、私立大學的差距，針對弱勢生的補助很重要。

葉丙成次長表示，新政府上任後，重要政策之一就是招收外籍學生，私大在國際生招募的積極程度更甚於國立大學；但過去在乎的是「收進來」，現在更重要的是，讓他們願意留下來，成為台灣未來的一份子。

葉丙成強調，教育最重要是教育的品質，尤其私大要打破「兄弟各自爬山」的階段，需整體維繫品牌、互相協助，透過相關機制，建立最好的台灣高教品牌及教學品質。

私校協進會理事長、大同大學校長何明果表示，透過此次會議凝聚各私校的共識，也讓中央瞭解不同學校的辦學目標及各領域貢獻，有助高教經費、學費等議題的溝通。會議所達成的共識，將於全國大學校長會議提供意見。

靜宜大學校長林思伶表示，今年私立大學校院校長會議的主軸是提供平台，讓私大校長各自分享學校的特色；希望招收學生的興趣能與就讀系所相符合，透過與會專家學者的演講和討論，亦能精確掌握策略，尤其在高教紅海時代，各校都能朝永續經營邁進。

世新大學校長陳清河在「建立私校發展之特色：策略與實踐分析」專題討論中指出，該校的發展特色「差異化」能讓領域專精，傳播貫穿各學門，學生適性發展；「成本化」是財源管控及開拓，學校方能永續經營；「聚焦化」是營造學校特色，發揮傳播的帳篷效應。

慈濟大學校長劉怡均分享「慈悲喜捨教育行─新慈大新方向」，她說，慈大的特色是醫護、環境及慈善教育；積極培育護理原住民學生，創造其就學、就業機會，翻轉東部原鄉學子的人生。該校並結合慈濟醫學中心，改善東部醫療失衡的情況，建構更優質、更有競爭力的大學。

義守大學校長古源光說，台灣當前的高等教育正面臨挑戰，需調整招生策略、提升學校品牌、強化特色，並改善學生的體驗，增強校園生活質量。擴展國際、社區與招生與職業等渠道也很重要；增強校友網絡互動則能尋求校友支持及聯繫。

元智大學校長廖慶榮指出，私立大學具有不可或缺的價值，能補足高教需求，促進教育資源均衡，許多私立大學與當地產業緊密合作，成為地方經濟發展重要力量；在國際化課程、跨國學術交流等更具優勢。

私立科技大學校院協進會名譽理事長、聖約翰科技大學校長唐彥博指出，私大需打團體戰，各校間應保持良性競爭，如此才能共享、共生、共榮，這也是此次會議最重要的精神。

考選部長劉孟奇在演講中分析109至112年私立大學參與「地方特考」錄取人數，靜宜名列前十強，靜宜校方指出，該校為協助學生認識國家考試投入公職，設有專業證照獎勵辦法；各系所也針對國家考試開設案例研習，並邀請傑出系友經驗傳承，及辦理專題講座與專業證照動力營等。部分系所並提供24小時開放自習的空間，更自建歷屆國考題庫開放學生線上練習，學生能運用學校資源培養國考實力。

全台私立大學協進會31所會員學校的校長、副校長與相關主管齊聚交流私校發展特色，及因應高教政策影響等重要議題。圖／靜宜大學提供
全台私立大學協進會31所會員學校的校長、副校長與相關主管齊聚交流私校發展特色，及因應高教政策影響等重要議題。圖／靜宜大學提供
為促進私校發展、合作與改革，由私立大學校院協進會主辦，靜宜承辦的「2024私立大學校院校長會議」登場。圖／靜宜大學提供
為促進私校發展、合作與改革，由私立大學校院協進會主辦，靜宜承辦的「2024私立大學校院校長會議」登場。圖／靜宜大學提供
全台私立大學協進會31所會員學校的校長、副校長與相關主管齊聚交流私校發展特色，及因應高教政策影響等重要議題。圖／靜宜大學提供
全台私立大學協進會31所會員學校的校長、副校長與相關主管齊聚交流私校發展特色，及因應高教政策影響等重要議題。圖／靜宜大學提供
「2024私立大學校院校長會議」今天在靜宜大學登場，探討私校發展與高教政策。圖／靜宜大學提供
「2024私立大學校院校長會議」今天在靜宜大學登場，探討私校發展與高教政策。圖／靜宜大學提供

私校 私立大學 葉丙成 靜宜大學 高教

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