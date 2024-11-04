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張金鑑獎學金公布得獎名單 共25人獲獎
「財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會」公佈民國112學年度獎學金得獎名單，研究生共10名：政治大學黃小閔、台北大學柯昕妤、戴志穎、中興大學吳雨澄、中山大學陳姿羽、淡江大學鄭玉緯、世新大學林德芳、盧鈺儒、張彩衣、東海大學葉育寧。
大學部共15名：台灣大學周宇芊、臺北大學劉婉萱、陳姿樺、葉致宏、台北市立大學張采瑄、暨南國際大學陳俞雯、臺東大學陳玉萍、淡江大學吳芝嫻、世新大學鄭蔚茵、王筱梅、東吳大學蔡承剛、中國文化大學吳梓豪、中華大學黃瑜柔、佛光大學唐筱筑、張琳琳。
頒獎典禮訂於民國113年11月9日（星期六）上午9點30分，於國立空中大學教學大樓2樓智能會議室(新北市蘆洲區中正路172號)舉行。
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