張金鑑獎學金公布得獎名單 共25人獲獎

為了表達對教授的感謝之意，許多學生會送禮物給教授。一名女網友發文詢問，她剛考上研究所，卻被前輩告知一定要送教授「貴重」的禮物，才能彰顯自己的用心，讓她感到困惑，因此詢問網友：「真的現在仍保有這種不成文的規定嗎？」。

2024-11-04 10:28