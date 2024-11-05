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補貼額度比照政府 就讀佛光大學補助7萬
佛光大學新校長趙涵㨗昨就職，面對少子化辦學不易，政府祭出補助私校生每年3.5萬學費，趙在就職典禮中宣布，「賴總統補貼學生多少錢，佛光大學就補貼多少錢」，佛大成為全國第一所祭出與政府同等補貼學費的私校，學生每年獲7萬補助，體現高教公共化精神。
佛光大學總校長楊朝祥說，此時請到趙涵㨗擔任校長是天時地利人和，過去趙在東華大學任校長，早一步不可能，晚一步可能就搶不到人，所以是天時；地利是他曾任東華大學與宜蘭大學校長，熟悉東部高等教育，在教育界有豐沛人脈。
趙涵㨗說，感謝董事會支持新措施，大一生進入佛光大學，學雜費全免；下學年起二到四年級學生，只要「賴總統補貼私立大學學生多少錢，佛光大學就補貼多少錢」；今年政府補助每名私校生1年3.5萬學費，佛光大學從114學年度開始，相對補助每位學生一樣金額。
就職典禮巧妙融入AI科技，讓已故星雲大師與趙校長的父親趙金祁身影重視，氣氛溫馨感人，趙語帶哽咽說「一定不會辜負星雲大師及家父母的期待」。
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