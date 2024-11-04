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銘傳大學教室冷氣突然起火 校方：沒有影響到期中考試

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖／截自Threads@zhengyi1206
圖／截自Threads@zhengyi1206

今早11點多，銘傳大學台北校區教室內窗型冷氣自燃，有學生錄影上傳社群媒體引發熱議。對此，校方表示，學校總務處立即用滅火器滅火，冷氣每年都會維修保養，已通知廠商了解起火原因。

銘傳大學台北校區今早11點多發生冷氣起火事件，數名學生將起火景象上傳社群平台「Threads」，可見冷氣出風口下方最早冒出火花，教室內有人將冷氣下方的窗戶打開，讓黑煙散出，學生逃出教室後火勢越來越大，整片出風口都在燃燒。

銘傳大學主任秘書樊中原表示，本次事件是冷氣機自燃，學生看到冷氣機冒煙、有火花就馬上離開教室並通知系辦，學校總務處也立即用滅火器滅火，火勢沒有燒到教室其他部分。另外，學校雖然在期中考期間，但這間教室是在上課，所以沒有影響到考試。

樊中原說明，這部冷氣是103年購置，學校每年都會固定維修保養，其他同期裝設的冷氣都沒有發生燃燒的情況，因此校方已經通知廠商了解原因。

冷氣 教室 銘傳大學

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