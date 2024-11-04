前輩揭送教授「貴重禮物」潛規則 碩一學妹愣：還有這種文化？

為了表達對教授的感謝之意，許多學生會送禮物。一名女網友發文，她剛考上研究所，被前輩告知一定要送教授「貴重」的禮物，才能彰顯自己的用心，讓她感到困惑，因此詢問網友：「真的現在仍保有這種不成文的規定嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示今年剛考上碩一，一名前輩告訴她一定要送教授禮物，而且必須是「貴重」的禮物才能彰顯自己的用心。前輩表示，他在念研的時候，教授都會跟學生要禮物，直接許願自己想要什麼，甚至是「精品」等級。

前輩向她透露，有一次他買了百貨公司一樓的保養品送給教授，教授直接回覆：「可是某某同學送我5個字的水鑽的項鍊耶」，顯然教授表示不滿意前輩的禮物。隨後前輩開始告知送禮的重要性，凡舉過年過節都要送教授禮物，不管是授課教授還是指導教授，這是大家都「心知肚明」的事情。原PO坦言聽完後有點「震撼」，不曉得學校還有這種文化，因此請教網友們的意見。

此文一出，不少網友表示老師不應該收學生禮物，「師生跟教授既有師徒關係，亦有利益衝突／關係，老師是不應收任何禮物（貴重的更不用說），這樣做會使人覺得您被取錄或得到研究學位是因收了您的賄賂才得來的」、「在學術界工作已經10幾年，完全沒聽過這種送禮文化」。

也有過來人分享經驗，表示教授其實很忌諱收到禮物，「我爸在四大做教授，他最怕學生送禮物了，其中最恐懼的是各種馬克杯」、「每個學校系所風氣不同，不是每個教授都喜歡收禮物，我們系所老師是不收禮的」、「我之前回送教授咖啡，他甚至不收」、「我教授60歲左右，都直接跟學生說這是一種陋習，甚至連口試也不應該附咖啡、點心，甚至禮盒」。