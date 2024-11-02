臺靜農人文會館揭牌 管中閔：台大非侷限於校園的大學

國學大師臺靜農於台北市溫州街的日式宿舍、臺靜農人文會館今舉行開幕紀念展，建物保留日式宿舍風格，重現當年「龍坡丈室」風貌，台大前校長管中閔表示，當時曾帶隊到文資會議報告，盼委員們信任台大，並承諾以超越古蹟的標準投入修繕維護。希望藉由該空間的復甦，證明台大不只是侷限於新生南路校園裡的大學，可為社會提供更多的文化服務。

臺靜農曾任台大中文系主任，其人生最後時光居住於台大溫州街的日式宿舍，但宿舍先前因年久失修一度險遭拆除，文史界認為建物具文資價值，經奔走搶救後於109年依《文化資產保存法》將臺靜農故居登錄為紀念性建築，後由台大提出修復再利用計畫，正式命名為「臺靜農人文會館｣並展開修復工作，已於去年竣工。

前校長管中閔推動修復計畫，他也表示，當時台大常受到社會批評，但該起重建案也證明，台大、文資審議委員、民間文化團體三方間可以不必相互猜疑，而是經由合作共創良好的結果。

台大教務長王泓仁談到，過去5年來台大約花費1.5億投入整修，建物樹立了台大維護人文資產的案例，同時也展現了各方人文關懷，如今能重現建物的典雅風貌，代表各方心血沒有白費。

台北市文化局蔡詩萍則指出，文化局也能體會台大的處境，一座城市應有自己的歷史建物，同時也應具備前瞻規劃，「兩個理想之間的拉扯，實在很難。」

趨勢文教基金會董事長陳怡蓁則表示，由於臺靜農特殊的人文地位，特別破例贊助這項修復計劃。她也回顧，當年與校長管中閔戴著安全帽勘查，心想：「天啊，這麼破敗的情況，真的能修復嗎？」沒想到能有如此驚艶的成果。

臺靜農人文會館未來將由台大文學院管理、中文系營運。台大中文系主任劉正忠表示，未來將經由舉辦藝文特展、文學講座、學術研討會，以及各種教育推廣計畫，以期連結過去、現在與未來，營運時間為每週二到週日，上午10時至下午5時，週一休館，歡迎各界蒞臨。