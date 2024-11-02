臺靜農故居修復完成 台大舉辦開紀念幕展

台灣大學花2年多整修已故中文系教授臺靜農的故居，今天正式舉辦開幕紀念展。會館保留日本統治時期風格，除呈現當年「龍坡丈室」風貌外，也具備學術研究室、人文講堂等功能。

臺靜農曾擔任台大中文系主任，是台灣一代文學大師，在他生命最後一段日子（民國79年），居住在台北市溫州街25號的日式宿舍中。臺靜農故居因年久失修，一度傳出將拆除，地方文史工作者發起搶救行動，於109年被台北市政府公告為紀念建築。

隨後台大擬定再利用計畫，通過文資審議後歷經2年多的整修，今年初移交文學院管理，經歷半年籌備，今天舉辦開幕紀念展。

台大前校長管中閔細數決策過程中，時常受到社會批評，但這項重建案證明，校方、文資審議委員、民間文化團體3方之間可不必相互猜疑，而是經由合作，共創良好的結果。

管中閔提到，他當初親自帶隊到文資會議報告，請委員們信任台大，承諾以超越古蹟維修的標準，並藉由空間的活用，證明台大不只是侷限於新生南路校園裡的一座大學，更可為社會提供更多的文化服務。

台北市文化局長蔡詩萍提到，臺靜農作為一代宗師，在教育傳承與書法創作上都無與倫比。他很能體會台大的處境，一座城市應該有自己的歷史建物，同時也應有前瞻的規劃，在兩個理想之間的拉扯，實在很難。

贊助修復計畫的趨勢教育基金會董事長陳怡蓁指出，公司是做軟體的，傾向贊助講座等軟實力層面。由於臺靜農特殊的人文地位，破例贊助這項修復計劃。

陳怡蓁回憶，當年管中閔帶著她戴著安全帽來勘查，一度心想：「天啊，這麼破敗的情況，真的能修復嗎？」沒想到今天能有如此令人驚艷的成果，真不容易。

臺靜農人文會館營運時間為每週二到週日，上午10時到下午5時，相關資訊可參考台灣大學網站。