文史留影 台藝大為迪毅堂拍攝影音記錄

走在縣民大道，清晨的寧靜與市場的熱鬧形成鮮明對比。轉入館前西路，迪毅堂的紅磚建築在晨光中顯得格外引人注目。

繁忙的板橋縣民大道上，矗立在都市裡的迪毅堂，猶如一位歷史的守護者，見證著板橋區的變遷與居民的故事。

台灣藝術大學「板橋文史紀錄與傳播計畫」結合課程，由台藝大五位研究生何書嫻、洪意荃、陳曉妍、王晉平、王芊懿合作對板橋重要文化歷史進行深入的採訪紀錄，撰寫深度報導並且拍攝影片。

土生土長的銘傳大學應用中文系兼任教授徐麗霞女士，分享了她對這座小廟的深厚情感，並深入探討了迪毅堂的歷史與文化意義。徐教授表示，這裡不僅是一處信仰的場所，更是板橋區歷史的見證者，承載著居民共同的回憶。

迪毅堂的歷史可以追溯至清朝時期，最初建立是為了紀念在漳泉械鬥中犧牲的壯勇們。隨著時間的推移，這座小廟經歷了多次修整與重建，特別是在日治時期的擴建，使其規模逐漸壯大，成為當地信仰的中心。徐教授提到，隨著社會變遷，迪毅堂的命運起伏不定。在戰後初期，因為缺乏管理與信徒，迪毅堂曾經陷入冷清。然而，透過居民的努力，特別是林家後代林公世的接手，迪毅堂於2013年正式登錄為市定古蹟，獲得了修復與保存的機會。

目前，迪毅堂面臨的挑戰是如何重新定位，使其成為一個兼具文化價值與社區活化的場所。徐教授強調，這需要社會各界的支持與共識，才能讓迪毅堂在現代社會中焕發新的生命。

「我們希望將迪毅堂打造成文化古蹟，而非單純的廟宇，讓它成為藝術與文化交融的空間。」徐教授表示，期望未來年輕學子可以舉辦藝文活動，以吸引更多年輕人關注與參與，將這段珍貴的歷史故事傳承下去。

隨著社區的共同努力，迪毅堂將不再僅僅是一座廟宇，而是成為板橋區歷史與文化的縮影，讓更多人可以了解這片土地的故事與情感。

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