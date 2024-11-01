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金門大學28歲生日 校長：因應時代培育數位人才

中央社／ 金門1日電
國立金門大學今天舉行建校28周年校慶，與會貴賓上台祝賀並合影。聯合報系記者蔡家蓁／攝影
國立金門大學今天舉行建校28周年校慶，與會貴賓上台祝賀並合影。聯合報系記者蔡家蓁／攝影

金門大學今天舉行建校28週年校慶典禮，校長陳建民表示，盼每名教職員生有不斷向上精神，也具備謙虛態度；金大近年將學生培育為數位時代人才，希望在快速變化時代取得優勢。

國立金門大學今天上午在楊肅斌演講廳舉行建校28週年校慶典禮，由外籍生融合現代舞與傳統舞展現印尼文化，與儀隊以整齊劃一表演拉開序幕。金門副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等出席典禮祝賀。

陳建民表示，「28」除代表年輕活力，將8翻轉就是拉丁文無限大意思，也是此次校慶主題「無限希望、無限精彩」，盼每名教職員生同時具有不斷向上、向前精神，展現未來無限可能，並在無限大宇宙中也具備謙虛態度。

陳建民說，為迎合時代科技需要，金門大學近年創設混合實境暨電子競技中心與智能機器人研究中心，尤其AI產業方興未艾，將學生培育為數位時代人才，能夠在快速變化科技時代取得競爭優勢。

典禮中金大資訊工程學系與混合實境暨電子競技中心組成團隊，以AI技術邀請愛因斯坦、牛頓、朱熹等古人獻上祝賀；智能機器人研究中心與電機工程學系團隊，更以AIGO仿生機器狗與來賓互動並帶來細緻表演。

此外，民國108年汶萊福建會館會務顧問林國欽捐款新台幣800萬元給金門大學，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，今年才邀請林國欽與會並頒發捐資興學感謝狀。會中也頒發金門大學傑出校友給金門縣議會副議長歐陽儀雄、金門縣消防局副局長陳國瑋。

團隊 金門

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