打破框架！歷史個申掛零「文組」發展引議 成大邀業界董座親授職涯規劃

今年6月，個人申請放榜，成功大學歷史系招生「掛零」，引發一陣譁然。各界熱議紛紛，在AI潮流下，文組是不是會滅頂？面對外界各種說法，成大文學院其實正從課程著手，加強跨域產業合作，並邀請成大校友「科技界董座們」前來開課，打破文組就業框架，讓文學院學生更大發揮人文素養優勢，開啟更廣闊的職涯路。

「文學院學生的口語表達和簡報製作能力，真的很好！」台科電創辦人兼董事長許若仁語帶驚艷地說。作為成大工科系畢業的傑出校友，許若仁這學期以「業師」身分回母校開課，特別的是，課程竟然不開在工學院，反而在文學院。

許若仁攜手同樣工科系畢業的系友、前技嘉副總經理高瀚宇，兩人於成大外文系開設職涯發展課程「人文學群職涯發展：商業與職務概念篇」。課程主要介紹商業邏輯與職務內容，讓學生了解文組生的就業優勢，進而找出自己未來可能的職涯發展方向。

文組無用？拿著屠龍刀要切菜、砍柴

「文學院沒用？那是你沒有把所學的『拿來用』！」成大文學院副院長、中文系教授陳家煌幽默地說。

陳家煌更以「屠龍刀」來比喻文本解讀和輸出能力，「（文學院）學生常拿著屠龍刀，卻嫌棄它切菜、砍柴都不好用，」他感概，其實只要學一些招式，「文學院學生在職場也是大有可為！」對此，許若仁和高瀚宇也深表認同。

高瀚宇則以超過30年的產業經驗出發，他認為，「軟實力往往才是最難培養的」

產業知識學了就會，但語言溝通、外語能力、自律、負責任等卻無法短時間養成，因此，高瀚宇期待透過這門職涯探索課程，幫助成大文學院學生了解未來職涯更多可能，發揮文組生的優勢。

從研發、品管到永續部門，文組全方位「逆襲」

至於科技業哪些職務適合文學院學生？

除了大家熟知的企劃行銷、產品開發、業務、客服、人資等職務，許若仁更舉例，連供應鏈管理、生產系統自動化、品質管理、品質測試及綠色ESG等職位都需要文學院學生，甚至不少研發部門的測試人員都從文學院畢業。

許若仁分析，這些職務的專業知識門檻不高，但需要強大的溝通、快速學習、高情商等能力與特質，而理工科學生更多專精於技術層面，少有軟實力訓練和特質。

另外，隨著外部環境改變，企業海外擴廠、AI時代來臨，許若仁認為，這反而是文組的最佳逆襲時代。他進一步解釋，由於台廠加速海外布局，會需要大量外語溝通人才，而AI則加速企業的數位轉型，讓知識萃取、系統建置變得更加關鍵，「這就是文學院學生可發揮之處。」

許若仁（左）攜手同樣工科系畢業的系友高瀚宇（右），兩人於成大外文系開設職涯發展課程。遠見記者黃菁慧攝影

跨域課程為學生打開大門

看見產業的人才需求，許若仁和高瀚宇便回到母校，為成大文學院的學弟妹「開門」，引領文學院學生認識產業職位，進而提早做準備與規劃。

兩位業師將課程定位為「開門課」，引領文學院學生跨過內心的門檻，打開產業大門，著手規劃自己專屬的大學學習歷程。根據許若仁觀察，學生跨領域最需要的就是勇氣，「文學院學生常以為自己『不該會』什麼能力，」處在跨域整合時代，高瀚宇呼籲，不要被科系侷限，你想做什麼其實都可以，「但如果有人幫你把門打開，你可以提早有方向地準備。」

成大文學院「系列」課程，有脈絡認識產業

成大文學院的跨域職涯探索課特色在於循序漸進，規劃出「系列課程」，讓學生逐步認識產業。成大文學院院長高實玫提到，不希望只是單點課程，因此，和業師討論規劃出三階段，「這樣才能比較有脈絡地認識產業，」高實玫也展現了文學院訓練出來的脈絡思考特色。

這系列跨域職涯探索課程共分為三階段，分別由中文、外文及歷史系開課。上學期112學年度第二學期），已由中文系開設「人文學群學生跨領域職涯增能」，主要針對大一學生，了解大學與職涯發展的關係，「不是修完系上的必修課、選修課就好，」高瀚宇強調，應該根據未來的職涯目標，來規劃自己的大學學習歷程，找回學習主體性。

而這學期外文系開設的課程則主要介紹職務類型與商業思惟，引領文學院學生找到與個人特質專長相符的職涯目標。下學期課程則會專注在「科技產業」介紹，讓文學院學生認識不同類型的科技產業，求職時就能依據公司定位和類型屬性投履歷，實踐「精準求職」。

左起成大文學院院長高實玫、台科電創辦人兼董事長許若仁、前技嘉副總經理高瀚宇。遠見記者黃菁慧攝影

課程預習用影片，符合Z世代習慣

比起單向講述，成大文學院的職涯探索課，更強調學生的主動學習及輸出練習報告。因此，課前學生必須先看過老師提供的「課前影片」，YouTube上各樣的職涯探索、領域介紹影片，並完成作業簡報製作。

課堂分成三部分進行，前半段由學生上台，一一報告影片觀後心得，接著，由業師解說主題概念，最後則是QA時間，學生匿名提問，業師負責解答。高實玫觀察到，同學們對課程接受度高，課前預習內容是影片，「完全符合Z世代學生接收資訊的習慣，」因此，學生比較願意花時間看影片並完成簡報製作。

當全台灣瀰漫「文組無用論」，成大文學院的師長攜手業界資深前輩，開設「跨域職涯探索課程」，為文學院學生職涯發展開一扇門，鼓勵文組學生踏出更廣闊的職涯之路，迎向文組逆襲的新未來。

（本文出自2024.10.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）