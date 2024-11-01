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大專校院教師評鑑規則 73校每年改

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導
有教授表示，台大等公立大學每三年一次教師評鑑，何以教育部放任私校年年實施教師評鑑？圖／聯合報系資料照片
有教授表示，台大等公立大學每三年一次教師評鑑，何以教育部放任私校年年實施教師評鑑？圖／聯合報系資料照片

公立大學教師評鑑辦法大多是五年修改一次，私立大學多數一年一次，甚至一年多修，還有學校訂定不可能通過的辦法，讓教師疲於轉變研究重心，高教工會質疑，教師評鑑制度到底是要淘汰不適任教師？還是反讓學校主管對教師擁有控制權？

監察委員賴鼎銘、紀惠容調查報告指出，大專校院教師評鑑的執行細節，依法由各校或授權自定，但經查，每年修改教師評鑑辦法的私立大學及技專校院，共七十三所，其中有六校年修改頻率逾一次。可想見為了確保能在評鑑中達標，教師不得不額外撥空研究規則變化以求順利通過。

近年因教師評鑑沒過被解聘救濟成功的廿二件案子中，以未經校務會議審議通過、無客觀明確評量標準、採固定比率限制評鑑等級、將招生作為計分項目等違法態樣為主。監委認為教育部雖認歷年函告基本實施原則，卻未積極查察改善。

一名南部私立科大教師說，有學校把教師評鑑當資遣要件，決定教師生死，還有學校主管訂定不可能通過的評鑑辦法，讓老師毫無尊嚴地乞討分數，非我族類幾乎不及格，很不合理。

高教工會代理執行秘書張志綸表示，針對教師評鑑爭議，教育部過去態度都是採取「事後救濟」的方式，但對教師而言，要先在學校提申訴，若無妥善處置，才能至教育部提再申訴，曠日廢時，教師的精神壓力巨大。

教師 教育部 高教

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