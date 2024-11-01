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有私校為省錢 評鑑當掉7成教師

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導
一名私立大學資深教授表示，大學法賦予大學自治，讓各校自訂教師評鑑辦法，程序看似合法但內容充滿不合理。示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名私立大學資深教授表示，大學法賦予大學自治，讓各校自訂教師評鑑辦法，程序看似合法但內容充滿不合理。示意圖。圖／聯合報系資料照片

學生數減少，私立大專校院恐面臨關校命運，為節省成本竟在教師評鑑上打主意，侵害教師權利。監察委員啟動深入調查發現，一一二年教師評鑑不及格率，大學校院平均為百分之三點七五，但有二校未通過率高達七成及四成餘。

大專校院教師評鑑及教學評量制度究竟有無遭濫用？監委表示，歷來部分規範項目衍生重大疑義，如以評鑑條文規定教師募集學校發展基金（經費） ，或規定教師實施義務教學或以未支領超授鐘點費換取評鑑集點加分、規範教師義務夜間輔導授課、或任由行政主管恣意給分等特殊現象，明顯不符合大學法相關法令。

監委紀惠容說，這些違法學校，多數經營不善，面臨關校，為了節省成本，以評鑑手法苛扣老師，這是非常不佳的手段。基於學生學習權、教師工作權，教育部應該關注處理。

高教工會代理執行秘書張志綸表示，大學教師評鑑制度應修正為「教師專業發展支持系統」，與教師升等、不續聘、懲戒等不利對待脫鉤。目前中小學已實施「教師專業發展支持系統」，協助教師專業成長。大學教師比中小學教師更需強調教學研究的自律性，當有理由比照以「教師專業發展支持系統」取代教師評鑑制度。

教育部回應，自大學法第廿一條施行以來，已多次重申大學訂定教師評鑑相關辦法時，除應完備校內溝通程序與法制作業外，也應基於協助教師教學專業發展、改善教學品質等精神訂定合理評鑑項目。教育部於二○一七年間對將招生績效列為教師評鑑基本項目的學校，要求限期改善，也不允許教師評鑑納教師募款或捐款，倘若再有相關情事的檢舉或陳情並經查證屬實，教育部將懲處學校。

教育部強調，將彙整本次監察院所列，有違教師評鑑目的的項目及樣態，及訂定相關參考原則，提供各校自我檢視並限期改善。

小學 教師 教育部

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