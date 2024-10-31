康芮颱風外圍環流影響 文化大學宣布明採線上授課

根據中央氣象署20時30分颱風警報，中度颱風康芮相對位置於澎湖東北方約70公里處，其速度略增，以每小時31公里速度向北轉東北進行，但預估明日仍受颱風外圍環流影響，清晨各地有局部大雨或豪雨發生機率。位於陽明山上的中國文化大學宣布，考量學生安全，明天日間所有學制全面改為線上授課。

文大表示，經專業判斷，文化大學所處地區風力在明天有機率出現9級以上強陣風或平均6級以上風力，符合遠距上課的標準。

此外，文大也表示，考量到多數學生以機車為主要通勤方式，風速提高將對通勤安全帶來極大風險，考量到師生安全，學校的颱風應變小組經過討論後，決議所有校區的課程皆改採線上進行。

由於適逢期中考試週，文大指出，各課程教師將視實際情況調整教學進度，並可彈性延後期中考試日期。為維持行政運作，同仁仍正常上班，請通勤途中小心駕駛。

為了讓學生能順利參與線上課程，校方也提供簡易的Teams使用指南，並特別提醒未加入課程Teams群組的外校生，務必提前將個人email寄給任課教師，由教師安排加入課程群組。