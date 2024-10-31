考量學生通勤安全 文化大學宣布1日遠距上課

中國文化大學今天表示，因應颱風康芮影響，考量多數學生採機車通勤安全性，明天日間學制所有校區課程，皆採遠距線上進行，請學生勿到校。

根據交通部中央氣象署今天傍晚資料，颱風康芮已減弱為中度颱風，台北市政府晚間也宣布，明天正常上班上課。

中國文化大學今晚在官方臉書（Facebook）公告，因應颱風康芮影響，經專業判斷，明天文化大學所處地區，於通勤及上課時間仍有機率出現9級以上強陣風，考量多數學生採機車通勤安全性，經颱風應變小組討論，決議明天（11月1日）日間學制所有校區課程皆採遠距線上方式進行，請學生勿到校。

由於本週適逢期中考，文大校方提及，各課程任課教師可視情況自行調整教學進度，延後期中考試日期；為維持行政運作，學校人員仍正常上班，通勤途中請小心駕駛，注意安全。