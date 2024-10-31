宜大與21家企業合作「未畢業就好業」全職實習 買1送1共創雙贏

宜蘭大學與國內優質企業合作啟動「未畢業就好業」計畫，將安排大四學生到企業全職實習。該計畫今年開辦第一年，就有21家企業率先參與，其中約有半數是知名上市、上櫃或創櫃公司，校長陳威戎感謝企業支持力挺，盼未來吸引更多企業攜手共推這項產學合作。

這一屆的國立宜蘭大學四年級學生有福了！大四生可以依照所學專長，畢業前半年申請前往企業實習。副校長謝昌衛昨天在啟動記者會表示，宜大與企業創造「買一送一」雙贏效益，對學生而言，不但有寶貴學習經驗，而且有收入；對產業而言，買學生、送老師，該校老師視需要陪伴指導學生，共同為企業投入更有價值服務效能。

他說，目前多數學生是「兼職」打工族，未來量身訂做實習，讓學生專業所學與企業屬性需求做鏈結，學生畢業前就有工作經驗，企業也能謀求人才，校方期許學生全職實習，可獲全薪待遇，達到「學習」與「收入」雙收益。

這次合作廠商包括元健大和直販事業股份有限公司、北投老爺酒店、蘭城新月廣場、中華機場協會、新加坡SATS集團、中欣行、豐譽企業、東南實業、集盛實業、炎洲股份有限公司、羅東鋼鐵、聯華食品、宏全國際、拜寧騰能生技、茂生農經、鍠麟機械、全漢企業、和平電力公司、西門子能源、中鼎工程、赫碩光電。

拜寧騰能生技董事長陳勝騰表示，期待與宜大深度合作，爭取更多優秀人才留鄉，為地方產業注入新的活力；蘭城新月廣場經理韋元順表示，公司在地經營16年，秉持取之於地方，用之於地方精神，樂於提供實習機會，希望優質學生留下，與蘭城新月共同打拚服務鄉親。