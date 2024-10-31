3年內減碳達2.7座大安森林公園 大葉大學6度獲頒經濟部金獎
大葉大學裝置電能管理系統，電腦會自動關閉無課程使用的教室電源，LED燈具在有人使用校舍空間時才亮，2021年至2023年減少用電合計224萬度，等於2.7座大安森林公園的碳吸附量，獲今年經濟部節能標竿金獎，是唯一6次獲獎的大學。
大葉校長方文昌今表示，大葉大學結合SDGs永續發展標的，建置永續循環示範場域，全方位打造綠能校園，世界綠色大學評比名列全台私立大學第一名，大葉先後在2019年、2012年、2013年、2018年、2021年榮獲節能績優獎，今年又在全校教職員生共同努力下，近3年平均能源節約率（省電幅度）7．3%，省下780萬元電費，減少1025公噸二氧化碳排放量。
主任秘書侯雪娟說， 2023世界綠色大學評比中，大葉大學榮獲全台私立大學第一名殊榮，可見落實以建構「永續綠色大學」為願景，自創校起就積極利用綠色科技、節能減碳及嶄新的環保技術，做到節能減廢、校園綠美化及環境教育推廣的目標。
總務長汪漢英指出，大葉大學過去3年內陸續投資建置多項高科技節能設施在節能方面，例如開發校園電能管理系統，集中管理全校各大樓用電，電腦會自動關閉無課程使用的教室電源；圖書館大樓設置智慧人因LED照明系統，電腦會依據館外日照光度，自動調整LED室內照明亮度及色度至使用者最舒適的狀態，書庫區自動感應LED照明系統可自動偵測區內是否有使用者來開啟光源。
汪漢英又表示，大葉全面更換LED路燈及大樓節能燈具、太陽能供電系統、改善資訊機房冷熱通道、高效率變頻冷氣冰水主機，學舍設置高效率太陽能熱泵主機及監控系統、更換高效能變壓器、外語大樓空調系統冷卻水塔散熱材更新、休閒會館熱泵主機更新，都有效減少耗電。
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