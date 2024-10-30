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陽明交大合作世界先進 設計高中半導體數位課程
國立陽明交通大學與世界先進積體電路公司合作，為高中生設計「半導體原理與製造概論」數位學習課程，教材於113學年度推出即被44所高中採用作為多元選修課程教材，修課人數已破千人。
陽明交大今天發布新聞稿表示，此套課程教材由大學教授及產業界業師講解，包括全套教學影片、課程講義及授課進度建議，可協助想開設半導體課程卻沒有足夠產業資源的高中老師進行自主開課。
陽明交大高等教育開放資源研究中心副主任陳鏗任表示，課程內容包括量子理論觀念介紹、半導體材料特性、半導體元件工作原理、積體電路製造技術、半導體工廠管理及台灣半導體產業現況，為2學分概論式課程。
陽明交大指出，此套教材於113學年度首次推出，立即被全國44所高中採用作為多元選修課程教材，修課總人數已超過千人。
陽明交大教師日前往馬祖南竿，帶領馬祖高中師生探索半導體世界。
馬祖高中教務主任曾婷透過新聞稿中表示，馬祖高中首次開設多元選修課，有學生認為上課時利用平板觀看影片、自主學習，老師在旁輔導，可依個人吸收及理解程度調整速度，能引起對半導體的興趣。
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