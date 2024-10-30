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華梵迎34周年校慶 將打造全齡學習大學

中央社／ 台北30日電
華梵大學30日舉行34周年校慶，校長李天任宣布，將發展華梵成為無疆界的「全齡學習大學」，積極吸引各年齡層的學習者。（中央社）
華梵大學30日舉行34周年校慶，校長李天任宣布，將發展華梵成為無疆界的「全齡學習大學」，積極吸引各年齡層的學習者。（中央社）

華梵大學今天舉行34周年校慶典禮，校長李天任表示，將發展華梵成為無疆界的「全齡學習大學」， 並貫徹聯合國永續發展目標，與地方創生結合。

華梵大學發布新聞稿指出，華梵今天舉行建校34周年校慶典禮，華梵大學校長李天任致詞時提到，會充分發揮華梵位於山林中的環境優勢，貫徹聯合國永續發展目標，與地方創生有機結合，為「壯世代」及其他年齡層的學習者提供有價值的學習經驗，實現學校與社區的共同成長。

少子化挑戰下，李天任也宣布，將發展華梵成為無疆界的「全齡學習大學」，積極吸引各年齡層的學習者，推動跨領域的創新課程，在教學與產業間尋求新的鏈結與突破，培育學生多元能力。

私立大學校院協會進會理事長、大同大學校長何明果致詞時透露，教育部長鄭英耀曾告訴他，華梵以獨招方式招收壯世代學生入學，培養學習興趣，是值得肯定的發展方向；少子化是必然趨勢，建議教育部以經費補助，提出更多獎勵措施，引導國內大學瘦身，朝精緻小校方向轉型。

壯世代教科文協會理事長吳春城指出，全國55%的稅收都是由壯世代人口支付，但教育部編列的壯世代預算仍相當不足；教育部允諾明年試辦第三人生大學，而華梵跑在前面，今年就開辦，招收3成壯世代大學生就讀，成為全國的引導典範，期待華梵轉型為全齡大學的成功案例能改變社會觀念，讓壯世代學習成為未來教育主流之一。

華梵今年校慶的一大亮點為2024國際雕塑藝術節開營，由華梵佛教藝術系專任客座教師、知名雕塑家黎志文操刀，邀請台、日、美、法等國的7名雕塑家在華梵駐營1個月，將完成石雕、木雕、陶藝、鑄銅等藝術創作。

黎志文提到，國際雕塑家駐營期間除了進行石雕、木雕、陶塑、鑄銅等個人創作，還將開放工作室，與師生面對面交流、切磋雕塑技法，華梵學生將可利用這個月的難得機會好好向大師學習，精進自身技藝，也歡迎大眾來參觀並和藝術家對話。

少子化 教育部 華梵大學

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