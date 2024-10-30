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靜宜大學創辦人蓋夏姆姆逝世60周年 校方辦追思彌撒緬懷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學創辦人蓋夏姆姆（陸靜宜）逝世60周年，校方舉辦追思彌撒緬懷。圖／靜宜大學提供
靜宜大學創辦人蓋夏姆姆（陸靜宜）逝世60周年，校方舉辦追思彌撒緬懷。圖／靜宜大學提供

靜宜大學為紀念創辦人蓋夏姆姆（陸靜宜）逝世60周年，舉辦「蓋夏姆姆追思彌撒」，由董事長蘇耀文主教主禮、11位神父共祭，師生一同參禮，感念蓋夏姆姆一生為教育及社會服務無私的奉獻與犧牲。

蘇耀文主教說，過去60年，蓋夏姆姆留給我們的不只是靜宜美麗的校園，更是她內在生命中的愛、智慧和奉獻精神，深深影響著每位靜宜人；她的一生是對信仰、教育和人道關懷的無私奉獻旅程，是大家心中永恆的明燈。

蘇耀文主教指出，蓋夏姆姆1885年在美國印第安納州出生，從小受到一位修女老師的啟發，決心投入宗教信仰及教育事業；1906年加入主顧修女會，1920年帶領修女團隊到中國河南開封展開福音傳播及服務的使命。當時「女子無才便是德」的傳統觀念盛行，蓋夏姆姆克服諸多文化和社會的障礙，她深信教育是提升婦女地位的關鍵，先後在河南創辦華美、靜宜及輔豫等女子中學。

蓋夏姆姆同時在1930年創立中國主顧傳教修女會，致力於協助當地百姓面對貧困，照顧孤兒和傷病者，因應當時中國社會的需求。蓋夏姆姆對信仰、教育的熱愛與堅持及信念改變許多人的人生，也為整個社會帶來希望。

蘇耀文主教表示，蓋夏姆姆在生命旅途中，面臨許多挑戰，1937年日軍侵華時，她到開封車站照顧傷兵，將靜宜女子中學的校園變成臨時難民營，保護當地婦孺；即便在艱難環境中，依然保持信仰，提供他人支持與協助。1941年她與修女們被日軍拘禁3年8個月，仍堅持信仰和使命，用行動告訴我們，真正的勇氣是在困境中堅持信念；「難行要行」的勇氣與堅持，也彰顯了蓋夏姆姆的品格成為所有人的榜樣。

因國共內戰，蓋夏姆姆於1948年帶著使命到台灣，創辦「天主教英語專科學校」，不斷擴大教育影響力；靜宜大學的校訓「Virtus cum Scientia」就是培育實踐美德、追求知識真理與專業學識，及提昇個人價值，並增進社會福祉的知識青年。她的努力培養出一代又一代具美德、有知識的青年，能在社會中發光發熱，並積極發揮影響力。

蘇耀文主教強調，在追思蓋夏姆姆之際，要承襲她為大愛而離鄉背井的奉獻精神，每一位靜宜人都可以在學業、教學及服務社群中，不斷追求真理，關心他人並為推動更仁愛、正義、和平的社會世界而努力，讓蓋夏姆姆的精神在每位師生的心中延續成為生活中的光芒，面對各種挑戰。

靜宜大學舉辦創辦人蓋夏姆姆（陸靜宜）逝世60周年追思彌撒，由董事長蘇耀文主教主禮、11位神父共祭，師生一同參禮。圖／靜宜大學提供
靜宜大學舉辦創辦人蓋夏姆姆（陸靜宜）逝世60周年追思彌撒，由董事長蘇耀文主教主禮、11位神父共祭，師生一同參禮。圖／靜宜大學提供
靜宜大學舉辦創辦人蓋夏姆姆（陸靜宜）逝世60周年追思彌撒，以感念蓋夏姆姆一生為教育及社會服務無私的奉獻與犧牲。圖／靜宜大學提供
靜宜大學舉辦創辦人蓋夏姆姆（陸靜宜）逝世60周年追思彌撒，以感念蓋夏姆姆一生為教育及社會服務無私的奉獻與犧牲。圖／靜宜大學提供
靜宜大學創辦人蓋夏姆姆1948年帶著使命來到台灣；她的一生是對信仰、教育和人道關懷的無私奉獻旅程。圖／靜宜大學提供
靜宜大學創辦人蓋夏姆姆1948年帶著使命來到台灣；她的一生是對信仰、教育和人道關懷的無私奉獻旅程。圖／靜宜大學提供
靜宜大學創辦人蓋夏姆姆（陸靜宜）1961年與當時靜宜學生合影。圖／靜宜大學提供
靜宜大學創辦人蓋夏姆姆（陸靜宜）1961年與當時靜宜學生合影。圖／靜宜大學提供

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