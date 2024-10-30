快訊

Uniqlo氣炸卻「開除」不了他 日本記者揭臥底報導手法

賀錦麗在國會暴亂起始地點造勢：接納異己、翻過川普那頁

康芮颱風來了！宜蘭宣布「2地區」下午6時起停班停課

台師大攜陽明山小農拍VR影片 開數位課行銷農園

中央社／ 台北30日電

台師大團隊協助位於陽明山的泉源社區小農拍攝360度VR影片，數位保存當地田園風光，並開設行動支付、AI應用、虛擬實境（VR）等數位課程，助居民推廣農園體驗與行銷。

台灣師範大學今天新聞資料指出，身為首都的台北市，還保有12個農村社區，位處北投陽明山的「泉源社區」就是其中之一，相較於都會區長者，農村長者面對科技發展的快速變化更為弱勢；為普及數位學習資源，台師大攜手台北市政府資訊局，推動113年「台北市民數位服務計畫」。

台師大團隊進駐泉源社區後發現，居民多以務農為生，對數位技術不熟悉，且家中青年多離鄉往都會定居，高齡化比例比市區社區嚴峻。

針對居民想推廣農園體驗與行銷的需求，台師大開設一系列實用且有趣的數位課程，包括行動支付介紹、AI生成技術應用、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等，讓居民對新興科技產生興趣，更鼓勵他們主動學習和運用數位工具，提升日常生活的品質與工作效能。

除了數位增能課程外，台師大團隊還結合當地人文景色，製作360度VR影片（https://reurl.cc/qvEGXg ），以數位科技推廣當地獨特的人文景觀和文化特色，影片以第一人稱視角，帶閱聽眾身歷其境感受陽明山的硫磺地質形成的地貌、百年水圳與農田地景共譜的優美風景，並搭配專業解說，達到雲端遊覽效果。

計畫主持人、台師大文學院院長須文蔚表示，360度VR影片是適合用來推廣在地文化的科技媒介，透過新興影像技術，民眾得以深入認識在地文化，進而造訪現場，透過新興科技課程的導入，也能拉近居民與數位科技的距離，為這個美麗的山區農村注入新的生命力，也讓農友開啟推廣農業體驗和行銷的新工具。

台師大 影片 陽明山

延伸閱讀

颱風假有望？北市颱風最強時間曝 預估影響風大於雨

衛福部金卓越社區選拔 金門古寧頭、榜林獲獎

金門縣長陳福海接見獲金卓越社區幹部 期勉其他社區向典範學習

柔道／男神名古屋亞運拚衛冕！台體大成立楊勇緯運科支援團隊

相關新聞

2024台灣碩博班招陸生 僅128人完成註冊

2020年中國大陸政府片面暫停陸生來台，自去年最後一屆學士班畢業後再無陸生新生入學，僅當時已在台就讀的陸生可持續在台升讀...

獨／文大等4校招生重大疏失 114年吳寶春條款遭教育部封殺

教育部日前認定文化、真理、佛光、大葉等四校因113學年招生回流名額未如實提報，依法開罰校長。本報再掌握，文大等校近日欲辦...

台大解密「太平洋威尼斯」覆滅原因 海島悲劇恐再上演

聯合國世界文化遺產、密克羅尼西亞廢棄古城南馬都爾（Nan Madol）曾作為百年前紹德雷爾王朝 (Saudeleur D...

影／捨電機念營養 畢業4年弘光校友江欣樺年薪200萬

知名企業「營養師輕食」創辦人江欣樺營養師是弘光科技大學校友，他受邀回母校向學弟妹演講「成為更好的自己」，他和學弟妹分享自...

上山打獵、豬場實習 原民生尹凡尤勞特殊選才讀興大

花蓮玉里的尹凡尤勞為太魯閣族山地原住民，從小和父親上山打獵，以及高中時在豬場實習經驗，讓他確定以動物營養領域為志向，透過...

評鑑亂象／私校省成本狠刁教師通過率 要師捐錢拚考績

教師評鑑成為大學裁員、扣薪、懲罰手段？據調查，2023年有兩所私校全校教師評鑑未通過率高達七成三和四成，甚至有私校祭出大刀，每年要有一成教師不及格。還有學校要求老師捐錢或募款，將捐贈金額「鑑價」，或不支領超授鐘點費換取評鑑集點加分。過去有教師投訴到教育部，為何至今仍是如此猖狂濫用？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。