台師大攜陽明山小農拍VR影片 開數位課行銷農園

台師大團隊協助位於陽明山的泉源社區小農拍攝360度VR影片，數位保存當地田園風光，並開設行動支付、AI應用、虛擬實境（VR）等數位課程，助居民推廣農園體驗與行銷。

台灣師範大學今天新聞資料指出，身為首都的台北市，還保有12個農村社區，位處北投陽明山的「泉源社區」就是其中之一，相較於都會區長者，農村長者面對科技發展的快速變化更為弱勢；為普及數位學習資源，台師大攜手台北市政府資訊局，推動113年「台北市民數位服務計畫」。

台師大團隊進駐泉源社區後發現，居民多以務農為生，對數位技術不熟悉，且家中青年多離鄉往都會定居，高齡化比例比市區社區嚴峻。

針對居民想推廣農園體驗與行銷的需求，台師大開設一系列實用且有趣的數位課程，包括行動支付介紹、AI生成技術應用、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等，讓居民對新興科技產生興趣，更鼓勵他們主動學習和運用數位工具，提升日常生活的品質與工作效能。

除了數位增能課程外，台師大團隊還結合當地人文景色，製作360度VR影片（https://reurl.cc/qvEGXg ），以數位科技推廣當地獨特的人文景觀和文化特色，影片以第一人稱視角，帶閱聽眾身歷其境感受陽明山的硫磺地質形成的地貌、百年水圳與農田地景共譜的優美風景，並搭配專業解說，達到雲端遊覽效果。

計畫主持人、台師大文學院院長須文蔚表示，360度VR影片是適合用來推廣在地文化的科技媒介，透過新興影像技術，民眾得以深入認識在地文化，進而造訪現場，透過新興科技課程的導入，也能拉近居民與數位科技的距離，為這個美麗的山區農村注入新的生命力，也讓農友開啟推廣農業體驗和行銷的新工具。