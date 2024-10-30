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上山打獵、豬場實習 原民生尹凡尤勞特殊選才讀興大

中央社／ 台中30日電
來自花蓮玉里的尹凡尤勞（圖）為太魯閣族山地原住民，從小和父親上山打獵，以及高中在豬場實習的經驗，讓他確定以動物營養領域為志向，透過特殊選才管道入學中興大學動物科學系就讀。（中興大學提供）中央社
來自花蓮玉里的尹凡尤勞（圖）為太魯閣族山地原住民，從小和父親上山打獵，以及高中在豬場實習的經驗，讓他確定以動物營養領域為志向，透過特殊選才管道入學中興大學動物科學系就讀。（中興大學提供）中央社

花蓮玉里的尹凡尤勞為太魯閣族山地原住民，從小和父親上山打獵，以及高中時在場實習經驗，讓他確定以動物營養領域為志向，透過特殊選才就讀中興大學

國立中興大學今天告訴中央社記者表示，尹凡尤勞在國小六年級開始跟著父親上山打獵，獵到動物會簡單的分切，幾乎從小就常與動物接觸。高中時期最喜歡的課程是「動物營養學」，從中學到辨識各種飼料與牧草的方式及種植牧草的技巧。

尹凡尤勞高中就讀花蓮高農畜產保健科，今年以特殊選才管道入學中興大學動物科學系就讀。他在高一與高二參與農業部的「獎勵高中生從農方案輔導計畫」，到瑞穗的豬場實習，過程中學到仔豬剪尾、剪耳、打鐵劑、去勢、人工授精、助產與病體解剖等，也讓他喜歡上豬場的工作環境。

實習的豬場採用新式的全自動環控水簾豬舍，同時導入科技化的管理降低許多人力成本，老闆也持續吸收新知並即時調整飼養模式，讓他見識到畜牧業未來的發展趨勢，也讓尹凡尤勞決定以興大動科系為唯一志願，希望未來能將學到的營養知識與新興畜牧技術，奉獻花蓮家鄉。

中興大學教務處招生組指出，特殊選才管道主要是針對難以透過現行招生管道入學卻具有學科能力優異、特殊領域有卓越潛能或特殊優良表現的學生，或學科以外表現傑出，在某領域有發展潛力的學生，另以特殊選才管道招生。學生只要符合學系的招生條件，可不必考學測、分科測驗，就有機會進大學。

國立中興大學特殊選才今年共有31個學系預計招收86個名額，獨立招收有特殊才能或不同教育資歷的學生，招生報名即日起至11月11日。

中興大學 動物

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