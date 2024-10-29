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氣象署發布康芮颱風海警 文化大學宣布30日全面線上上課

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
受到康芮颱風影響，位於陽明山上的文化大學今晚表示，明日文大所有課程改為線上授課。記者林伯東／攝影
受到康芮颱風影響，位於陽明山上的文化大學今晚表示，明日文大所有課程改為線上授課。記者林伯東／攝影

根據中央氣象署預報，中度颱風康芮今下午5時中心位置於鵝鑾鼻東南方約720公里之處，預估未來24小時，將增強至中度颱風上限，明日晚間至週五清晨影響最劇。位於陽明山上的中國文化大學今天晚間表示，為保障學生上下課安全，明天日間學制所有課程將全面改為線上進行，學生當天勿前往校園上課。

文大指出，文化大學所處地區風力於明天有機率出現9級以上強陣風或平均6級以上風力，符合遠距上課的標準。此外，因多數學生以機車通勤，陣風將對通勤安全帶來風險，因此考量到師生安全，學校颱風應變小組經過討論後，決議所有校區的課程皆改採線上進行。

文大也表示，由於本週適逢期中考，各課程教師將視實際情況調整教學進度，可彈性延後期中考試日期。為維持行政運作，同仁仍正常上班。

為了讓學生能順利參與線上課程，文大表示，學校提供簡易的Teams使用指南，並特別提醒未加入課程Teams群組的外校生，務必提前將個人email寄給任課教師，由教師安排加入課程群組。

康芮颱風 教師 文化大學 颱風

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