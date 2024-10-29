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共創新南向綠色未來 台科大攜手台肥推產學合作計畫

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台科大校長顏家鈺（右）與台肥董事長李孫榮（左）參與產學合作簽約儀式。圖／台科大提供
台科大校長顏家鈺（右）與台肥董事長李孫榮（左）參與產學合作簽約儀式。圖／台科大提供

為培育高科技產業、循環經濟與乾淨能源等領域的頂尖人才，台科大與台灣肥料公司今舉行產學合作簽約儀式，宣告將深入與新南向國家姐妹校的合作，並提供台科大學生完整的企業實習及畢業後的工作職缺。

台科大指出，校方與台肥合作內容涵蓋與新南向國家姊妹校產學合作計畫、開設專門課程、台肥每年提供獎助學金給台科大來自新南向國家的同學；台科大與新南向姊妹校的雙邊合作研究，台肥也將加碼補助經費。

台科大表示，台肥近年專精於於潔淨能源的投入，如利用液氨作為減碳的替代燃料，也積極落實ESG與減碳計畫。而在推動半導體產業供應鏈的本土化，台肥負責生產、回收、純化再利用的電子級液氨、磷酸、硝酸、與硫酸等，亦加強供應鏈韌性及循環經濟。

台科大校長顏家鈺指出，此次與台肥的合作，不僅能為師生提供豐富學習資源，更能將學術研究成果快速轉化為產業價值，尤其是「綠能科技」以及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，驅動台灣下世代產業成長核心，為台灣產業升級注入新動能。期待雙方共同培育具備跨領域知識與實作能力的優秀人才，吸引優質新南向學生來台。

今天活動也邀請印尼籍化工所同學吳姿璇分享自己受到台肥獎學金鼓勵，直升碩士班的心路歷程。她表示，獎助學金的設立，能激勵學生取得更好的表現，她發現，自己真心喜歡做研究，希望未來能繼續往博士班深造。

台科大說，學校與台肥合作，配合政府核心戰略產業及新南向政策，共同投入資源，針對淨零碳排、循環經濟、半導體供應鏈等國家重點產業進行技術研發與人才培育、透過產學合作，加速創新技術的落地。

印尼籍化工所同學吳姿璇分享自己受到台肥獎學金鼓勵的心路歷程。圖／台科大提供
印尼籍化工所同學吳姿璇分享自己受到台肥獎學金鼓勵的心路歷程。圖／台科大提供

半導體 台科大 台肥 產學合作

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