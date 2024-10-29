國合會拍實境秀 揭政大生赴史瓦帝尼見習援外工作

國合會和政大合作，遴選2名校園大使前往史瓦帝尼見習援外任務，並拍攝實境節目，真實呈現援外工作內容給大眾，校園大使也解鎖首次到非洲和養豬場等成就。

國際合作發展基金會和政治大學社會科學學院於6月簽署合作協議，推動校園大使海外見習計畫，並於今天舉行「我的國合會見習日記」實境節目發布會，節目記錄下2名校園大使在史瓦帝尼的援外見習任務，以及和當地人民的互動交流。

國際合作發展基金會副秘書長史立軍表示，國合會和政大首創校園大使見習計畫，邀學生實地體驗援外工作，讓國際事務從教科書上的名詞變成親身參與的動詞；國合會更採實境節目拍攝模式，以貼近生活的方式，真實呈現援外工作給大眾。

史立軍提到，校園大使親自體驗國合會在史瓦帝尼的援外計畫，如婦女微型企業輔導能力提升計畫、代謝性慢性病防治體系強化計畫、養豬產業提升計畫、新興果樹產銷輔導計畫等；國合會也把見習生體驗駐外技術團的工作規劃成5集節目，11月15日在國合會YouTube頻道播出。

政治大學國家發展研究所研究生楊珮祿指出，自己原本就對援外工作感興趣，藉由這次見習，更深入瞭解國際合作和援助，涵蓋領域更是多元，包括職業技能檢定或提升當地人對高血壓和糖尿病的意識，並親自感受到計畫的實際成效，例如果樹計畫幫助當地農民能有穩定收入。

首次到非洲的楊珮祿坦言，原本想像史瓦帝尼可能跟東非或肯亞一樣，在路上能見到長頸鹿或大象，但到了史瓦帝尼才發現，當地建有高速公路，也有超市等生活機能據點；自己也透過和當地人交流，建立國民之間的友誼，更親眼見到援外人員的工作和生活，激發自己未來更有投入的動機。

來自波蘭的政治大學碩士生孟安桐（AntoniMazek）分享，見習計畫每天行程都很緊湊，經常要到不同地點參與援外計畫體驗，但也藉此瞭解到國合會如何幫助當地人，雖然有些西方國家也會提供史瓦帝尼經費補助，台灣卻是從農業、醫療等不同面向，鼓勵並幫助當地慢慢發展成長。

透過此次見習計畫，孟安桐說，自己解鎖許多「第一次」，例如第一次去非洲、第一次去養豬場等，跳脫以往舒適圈後，在當地看到醫療設備和藥物的不足，醫療環境亟待改善，而藉由養豬計畫，讓當地能滿足對豬肉的需求，對農民生活有很大幫助，感受到台灣對友邦的協助。