逢甲弗勞恩霍夫創新平台揭幕 培育高階研發人才

你曾有時光白費了的感覺嗎？一名女網友近日在社交平台透露，她高中和大學都讀第一志願的學校，如今26歲懷抱戲劇夢，卻感到20年都在讀書的時光白費了，因為埋首課業讓她不認識這個世界，更苦於沒有多大作為，只擅長讀書考試，覺得很徬徨。

2024-10-27 15:56