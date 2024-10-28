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逢甲弗勞恩霍夫創新平台揭幕 培育高階研發人才

中央社／ 台中28日電
逢甲大學攜手弗勞恩霍夫協會建立「逢甲大學-弗勞恩霍夫創新平台」，28日舉行揭幕儀式。（中央社）
逢甲大學攜手弗勞恩霍夫協會建立「逢甲大學-弗勞恩霍夫創新平台」，28日舉行揭幕儀式。（中央社）

逢甲大學-弗勞恩霍夫創新平台（FIP-SPE@FCU）」今天揭幕，雙方將透過平台技術交流，共同提升產業技術能量，培育高階研發人才。

逢甲大學表示，創新平台聚焦光電與電氣系統表面與生產工程技術，期能成為台灣與德國產、學、研合作橋梁，更進一步多元交流與合作。

與弗勞恩霍夫表面工程和薄膜研究所 （FraunhoferInstitute for Surface Engineering and Thin Films，簡稱Fraunhofer IST）合作近10年的逢甲大學舉辦創新平台揭幕儀式，平台鏈結台灣產、研單位，共同投入新材料開發、製程優化和關鍵設備自主等研發項目。

逢甲大學校長王葳說，創新平台標誌雙方合作新篇章，促進台德技術交流與合作。

逢甲大學說，弗勞恩霍夫協會（FraunhoferSociety）的精密光學、塗層技術、表面處理技術、智能監控與氫能等頂尖技術與經驗，結合逢甲大學材料、光電、自動控制、工業工程與電機等領域的研發能量，攜手雙方產業界共同提升產業技術能量、培育產業需要的高階研發人才，強化國際競爭力。

材料 表面 逢甲大學

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