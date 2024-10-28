文大校友陳五福捐200萬 助史學系新生、清寒學子

文化大學史學系校友陳五福經商有成，他慷慨捐贈約新台幣200萬元設立獎學金，鼓勵史學系新生和清寒學子，希望支持經濟困難、懷抱學習熱情的年輕人能安心向學。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文大史學系校友陳五福於1985年赴美攻讀MBA，並在洛杉磯創立貿易公司；目前在中國重慶與當地製藥公司合作，同時經營玩具、時尚品、授權襪子等多樣商品，商品行銷於美國各大連鎖藥妝店、超商和超市。

事業有成的陳五福，有感於年少求學時的艱辛，因此慨捐約200萬元設立獎學金給母校文化大學，其中首筆約90萬元獎學金，用於鼓勵113學年第1學期文大史學系新生，每人獲5萬元獎學金；其餘捐款則設立清寒學子助學金，不以成績為門檻，讓經濟不利但品行端正的學生也有申請機會。

文大史學系主任倪仲俊表示，陳五福共捐款設立兩種獎學金，其一是「吳陳麵女士新生入學獎學金」，以紀念他的岳母，凡大一新生在入學註冊後即可獲得該獎學金，無需成績門檻。

倪仲俊表示，其次是大二以上學子設立「吳蕙年女士捐贈經濟弱勢學生助援學金」，幫助家庭困難的學生，使他們在不受成績限制下，也能無憂無懼專注學業。

陳五福提到，希望這筆獎學金是「雪中送炭」之舉，而非錦上添花，支持那些經濟拮据卻渴望知識的年輕人，「做對的事，不求回報，但求無愧於心」。他認為成長中的困難可轉化為寶貴機會，並勉勵學弟妹面對挑戰時以建設性思維尋求建議與解決方案。