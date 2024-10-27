不認識世界…順著期待考上第一志願 她懷戲劇夢嘆「20年時光白費了」

你曾有時光白費了的感覺嗎？一名女網友近日在社交平台透露，她高中和大學都讀第一志願的學校，如今26歲懷抱戲劇夢，卻感到20年都在讀書的時光白費了，因為埋首課業讓她不認識這個世界，更苦於沒有多大作為，只擅長讀書考試，覺得很徬徨。

原PO在社交平台Threads上發文表示，自己拚命考上台北市立第一女子高級中學，又順著他人期望考上國立台灣大學，可是如今26歲的她其實渴望在舞台上載歌載舞，也想從事設計、妝容和造型的打理，還想將自己的創意變成創業。

但是她直言自己有20年都在讀書，壓根不認識這世界，「我根本沒有要當醫生、律師或是工程師，我只感受到我的人生好像白費了」，更指出當今這個年代，18歲就可能大有可為，但是自己26歲了還只擅長讀書和考試，讓她覺得真的很徬徨。

有台大生的網友表示能體會原PO的心情，「畢業1年多了，還是每天因為頭上這塊無形的招牌活得心驚膽顫，感覺什麼都得要做出個所以然來，盡全力去追逐各種東西，同時也更害怕它會破碎」、「我現在是個31歲的演員，也沒什麼成就，但在影視跟表演也打滾好幾年。曾經也是北一女、台大，但甚至不是戲劇系是會計系。我能理解妳的感受與焦慮，知道那種一輩子只做好學生，對人生一無所知、對感情不知道怎麼拿捏，但卻想成為演員，這種要運用人生經驗與情感記憶的徬徨」。

也有網友給予原PO鼓勵，「聽了好心疼。我也曾經因為北一、台大一路上這樣上來，看到很多人生好像更厲害、豐富精彩的人，覺得自己好像『只會讀書考試』，但真的不是這樣唷。會讀書的人其實擅長學習的，這個世界很適合這樣的我們，因為當我們想學某件事情，我們很會去找資源讓自己做到，就像是求學時期那些苦不堪言的日子，再難的算式或道理，我們都會想盡辦法讓自己理解背下來一樣」、「戲劇系老學長路過，我是成功高中-台大路線，我想分享，從畢業開始踏入表演藝術，到開始接各種影視案，現在成為成人產業的一員，我一直覺得會讀書、甚或台大帶給我的養分是一路受用的，也就是觀察、吸收、整理資訊，依自己的邏輯內化後再輸出的能力。上述的能力可以拿來讀書考試，可以拿來分析劇本、上台表演，也可以做創業時的市場分析、行銷定位，端看妳要怎麼運用而已」。

有網友則非高材生，但也經歷追夢過程，「我年輕時不是高材生，因家庭因素心靈封閉了24年，從22歲休學時，才發現自己其實喜歡音樂，找到自己生命中喜愛的事，鼓起勇氣踏入音樂教室學習歌唱，中間當然因為現實因素斷斷續續學習」、「我跟妳相反，我是這輩子從來都沒有好好地認真努力唸書過，把教育體制當作爛泥踩在腳下不屑一顧，然而兜兜轉轉，在當了幼兒園老師還有從事藝術教育，跟更廣大的世界與各種各樣的家庭、孩子、父母接觸後，29歲決定要成為一名用多元藝術進行心理諮商與家族治療的心理師，然後才哭笑不得地認真拿起筆跟課本讀書、重新學習看論文期刊、學習這輩子最討厭的統計學，即便內心很多聲音告訴自己做不來、一定會失敗的」。