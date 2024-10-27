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博士班冷 學界籲獎學金延長

聯合報／ 記者許維寧張博瑞／台北報導

頂大碩士班甄試近年側重書面審查，吸引不少學生報名，相較於近年碩士班招生熱絡，想投入博士者卻不多。學界建議，教育部國科會近年都推出博士班獎學金方案，但僅補助三年，應配合國內博士修讀慣例發到第四年。

成大教務長沈聖智表示，國家產業發展使然，近兩年碩班報名人數相較以往增加非常多，如近期超微研發中心落腳於南部，產業人才需求，帶動碩士班招生。

不過清大教務長巫勇賢談到，大學一直嘗試讓學生了解讀博班是更長遠的投資，且和業界的連結亦不低，但近年相較之下，博士班顯得吸引力較低，畢竟博班獎學金怎麼發放，都很難比得上去科技園區的薪資

根據教育部資料，本學年起「博士生獎學金補助計畫」採取定額、加碼補助兩種機制，其中定額補助博士生每月生活津貼四萬元，預計補助博一至博三生，總計一千二百人。

台大教務長王泓仁指出，目前教育部、國科會提出的博士生獎學金補助計畫均補助三年，但依國內修讀博班慣性不太可能三年畢業，第四年博士生就必須靠指導教授的計畫支持，「還得看老闆（教授）給不給。」不少歐洲國家多是發給四年獎學金，如果教育部跟國科會可以完成最後一哩路，加碼至第四年，則功德圓滿。

國科會表示，倘需加碼到四年，需再進行政策及預算評估。教育部則說，考量到延長補助恐影響畢業積極度，若有相關建議將納入修正參考。

國科會 教育部 薪資

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