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甄選改書面審查 頂大碩班報名火熱

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

十月大學碩士班甄試入學開跑，受到ＡＩ熱潮，再加上近年碩班甄試階段多改側重面試和書面審查，大幅增加學生報名意願，台大成大、清大等碩班甄試報名人數，較去年增加數百至一千多人，其中電機、資工、材料、半導體學院更是大熱門。

成大材科系所長劉浩志表示，隨著碩班甄試的筆試，改為面試和書審，確實增加學生報名意願，也讓各校報名人數提升。

台大：更能看出研究潛能

台大校方則說，書面審查開放學生檢具專題、實驗計畫等，更能看出研究的潛能。

台大今年碩班甄試報名人數約一點二萬人，較去年增加一千多人，熱門如機械所、資工所報名人數，去年三百多人，今年均破五百人。教務長王泓仁談到，今年碩班甄試整體報名人數約增一成，不僅工、電資學院看漲，社科院報名人數也增加。

本報經查，今年台大電機工程所三組、資工所、光電工程所等全面採行書審，王泓仁說，近年陸續檢討招生機制，系所看到幾年前報名人數下降，便提出改進方案，學生準備書面資料就能多遞件、鼓勵嘗試。

成大：提升面試配分占比

成大近年資工、人工智慧科技碩士學位學程等報名人數也逐步攀升，資工所今年報名人數六二九人，為近五年次高；人工智慧科技碩士學位學程二二九人，則是五年來的高峰。

相較台大傾向書審，成大採面試、書審並進。資工所主任王士豪指出，申請國外研究所也是以書審、線上面試為主，尤其書審加面試能看出學生的啟蒙、計畫發想等。劉浩志也說，所上近年提升面試配分占比，最容易得知學生是否實在。

清大碩班甄試報名數則較去年增加七百多人。教務長巫勇賢指出，「近年筆試非常少。」尤其半導體相關學系都改以書審和口試，在於很多學科都能去補習班補出來，紙筆測驗已不見得能準確發掘人才。

但巫勇賢也談到，近年也有考生誤會認為書審只看班排名或系排名，其實不盡客觀，畢竟排名能靠修課策略衝高，碩班書審是看重學生主科表現以及是否檢具專題、實習等。

台大 成大 面試

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