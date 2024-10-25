鴻海董座劉揚偉現身陽交大 心繫郭台銘笑揭40年來「最大困難」

國立陽明交通大學（陽明交大）於25日分享，本校有感於台灣正面臨產業轉型的挑戰，每兩年都會邀請國際級的企業領袖來陽明交大旗下EMBA蘭成講座發表精彩演說，這次應邀前來的企業大咖，則是代工龍頭鴻海（2317）董事長劉揚偉，而他也以「經營新智慧－企業轉型與經營實務」為主題，向現場超過200位EMBA企業管理經營者分享鴻海集團的企業轉型經驗及未來產業願景。

據悉，劉揚偉一踏上講台，就先向與會的專家、學者們強調，今天是與大家「分享」而非演講。他從個人啟發談起，分享過去他的孩子在就讀幼稚園時，學校有一堂分享課，啟發了他對分享的重新思考及定義。他認為分享是人類社會進步的重要動力，也強調專利的本質並不是保護而是分享，是讓人類社會變得更有效率的工具。

劉揚偉也鼓勵大家積極分享自身研究成果，他直言，「專利是協助你讓分享的成果有保護措施，進而願意分享的手段之一」。也唯有分享，才能促進社會更大範圍的創新與進步。接下來，他針對「鴻海轉型」、「經營管理」、「個人體悟」三個議題與現場觀眾展開交流。解析鴻海集團從勞力密集、技術密集到腦力密集，以及從科技服務邁向科技創新的過程以及挑戰。

劉揚偉強調，沒有技術很難支撐腦力密集，甚至即便是現在已在F3.0轉型升級階段的鴻海集團，勞力密集也是不可避免，只是比例上的差異而已。他也強調，轉型不僅僅是升級，更是企業文化與管理思維的變革，並舉例龐大的鴻海集團光是推動「準時結束會議」的文化，就經歷了一段長期的努力與溝通。

在經營管理方面，劉揚偉強調了領導者的基本功是做好「分工分享」讓團隊發揮最大效率，並讓大家一起進步兩件事。也指出一位好的領導者必須要具備有理想、宣揚理想的能力、敏銳的觀察力，以及屢敗屢戰的毅力四個特質。也強調鴻海集團經營的基本原則為「合法合規，說到做到」，這八個看似簡單背後卻蘊含著極大含意的八字箴言。

在個人體悟上，劉揚偉分享了他在職業生涯中對「分享」與「成長」的理解。他認為，一個人的成功不應該侷限於個人目標的實現，而是能否通過分享與他人共同進步。此外，他覺得優先順序的選擇以及學會感恩很重要。人生大小事總會遇到許多抉擇考驗，他建議要經常做優先順序選擇的練習。而凡事感恩、積極回饋，也是他自己經常與同仁分享的人生態度。

最後，現場觀眾提問希望他分享在領導轉型決策中最優先考慮的條件，以及遇到最大的困難。劉揚偉笑說，首要的考量是絕對不能毀掉創辦人郭台銘花了四十年建立的龐大帝國。所有的轉型發展，都是在這個前提下進行。他也娓娓道來轉型過程中最大的困難在於耐心，要改變一個龐大組織和眾多經理人之過去幾十年的想法及做法並非一蹴而就，這需要極大的耐心和細緻的協調。他強調，推動這樣的變革，需要的是一個長期且深耕的理念，才能真正達成文化上的轉型。