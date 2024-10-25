政大推ESG管理會計解決方案 彭金隆、彭啓明相挺

政治大學今天發布「ESG管理會計解決方案」，協助企業在永續轉型中提升競爭力，包括金管會主委彭金隆、環境部長彭啓明今天都到場分享，期盼各界一同實踐永續願景。

政治大學企業永續管理研究中心今天舉辦「ESG管理會計解決方案」發布會，分享ESG（環境、社會責任與公司治理）與管理會計創新策略，並邀請多家企業分享實踐案例。

方案核心開發者、政大教授吳安妮表示，企業在ESG轉型過程中最重要的是數據的透明度和準確性，研究團隊以作業價值管理系統（AVM）為基礎，開發出永續績效營運報告、平衡計分卡、碳價值創造模型等多項工具，協助企業精準評估在ESG的表現，讓資源獲得最佳的應用。

吳安妮舉例，企業透過「碳價值創造模型」技術，可以更準確地掌握公司的碳排放數據，進而制訂減碳策略，強化在全球市場的競爭力。

彭啓明致詞指出，明年元旦即將開徵碳稅，藉此鼓勵企業落實永續報告書內容，避免漂綠（指用公關手段看起來比較環保，但實際上沒有減少對環境的衝擊）的情形，同時也希望未來能往總量管制排放交易制度（ETS）邁進。他強調，台灣是一個國際稱羨的國家，因此不能用二流標準設定減碳目標。

彭金隆表示，過去的ESG相關討論大多停留於倡議，鮮少討論「怎麼做」。他肯定吳安妮教授全心全力投入於學術應用，並強調中小企業為台灣經濟的骨幹，需要有更多工具的協助及貸款的支持。為此，金管會推出「綠色及轉型金融行動方案」，導引國內資金投入永續相關產業，促進轉型。

政大校長李蔡彥表示，高等教育有義務在ESG解決方案上創新，讓學術研究能實際應用於產業界，協助企業走向永續。這項方案在學生、企業、甚至全球永續發展上都具有重大意義。