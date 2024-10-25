臺藝大「造浪世代」創作展 新生代校友藝展長才

由國立臺灣藝術大學設計學院與有章藝術博物館共同策劃的「造浪世代–新生代校友創作展」，於10月25日至12月28日舉行，邀請設計學院各系所畢業15年內校友展出優秀創作，包括工藝設計學系17件、多媒體動畫藝術學系的動畫35部及新媒互動16部、視覺傳達設計學系15件、以及創意產業設計研究所8件，共計91件。

「造浪世代」為設計學院院長傅銘傳邀集工藝系、視傳系、多媒系、創產所等校友聯合展演。傅院長表示，這次應有章藝博館館長李宗仁之邀合作全校展出，邀請新生代校友返校展出職場上及得獎作品，盼與學弟妹交流學習。視傳系作品以平面為主，工藝系及創產所為各種材質的立體作品，多媒系則會以影片、影視，或者多媒體的設計為主，融合多項專業以不同面貌呈現。另外，更舉辦四個講座，與聽眾互動。

這次活動主視覺以手勢之多變性比擬海浪潮水湧現，也寓意「造浪世代」不僅是新生代校友們用雙手凝聚心血的佳作，更是展現前輩與後輩惺惺相惜的傳承精神以及後浪推前浪的意喻。傅院長強調，盼建立好前後輩師承管道與模式，落實在各系所，對學生未來就業發展裨益，展現臺藝大的卓越設計，將設計精神堆疊出新高度。傅院長歡迎大家在10月26日臺藝大校慶時來觀展。

造浪世代–新生代校友創作展海報。 (圖由臺藝大設計學院提供)

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