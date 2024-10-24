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政大對話美國智庫RAND 聚焦AI國安挑戰與全球合作

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大校長李蔡彥（右）與RAND總裁Jason Matheny合影。圖／政大提供
政大校長李蔡彥（右）與RAND總裁Jason Matheny合影。圖／政大提供

美國知名智庫蘭德公司（RAND）來台，展開為期三天的參訪交流並拜會府院高層。昨與國立政治大學以新興科技、國防與外交等全球熱點問題展開交流與討論，並特別聚焦人工智慧對國家安全的潛在挑戰。

RAND致力於跨黨派研究，針對美國各項重大政策議題提出解決方案。早期，該智庫的研究成果涵蓋了改善美國醫療系統、為低收入家庭規劃可負擔住宅等重要社會問題。隨著冷戰結束，RAND的研究範疇逐步拓展至太空探索、國際經濟以及社會與政治事務等多元領域。

RAND總裁Jason Matheny曾任職於美國白宮國家安全委員會科技政策辦公室，負責白宮國家安全政策制定，具全球科技安全領域專業，同時兼任美國國安會人工智慧委員會委員。本次造訪政大，期望透過雙邊會談，交換全球議題和強化學術合作。

政大校長李蔡彥指出，隨新興科技的迅速發展，國防與外交政策正面臨前所未有的挑戰，特別是人工智慧、網路安全和資訊戰的影響。期許透過與RAND的深度交流，未來能在東北亞安全局勢變化中，發揮更積極的角色。

李蔡彥也表示，政大近期與Meta、AMD、Bondee等美國及亞洲科技企業合作，同時積極與OpenAI、彭博（Bloomberg）互動，期能集結國際能量，在人工智慧與全球產業界及國際社會貢獻學術能量，發揮更大的影響力。

Jason Matheny也表示，肯定台灣在國際安全中的角色，並期望未來能與政大在科技與國防戰略融合上展開更具建設性的合作，推動全球安全與利益的共同發展。

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