重考醫學系失利讓他自卑 醫學生嘆：你考上還有過量課業與內卷

你或者身邊的人正在為重考醫學系努力嗎？一名重考醫學系失利的男網友近日在論壇透露，今年的分科測驗考上某國立大學電機資訊學院的科系，更指出重考的一年消磨掉對生活的熱情，重考期間壓力大到頭痛、排便不順、一天讀書14小時，如今在通識課看到醫學系的同學就坐在隔壁會感到自卑。留言區有醫學系網友則透露，考上也會受內卷的氛圍、繁重的課業所苦。

原PO在Dcard以「心情 各位都是何時放下重考執念？」為題發文表示，他今年考分科測驗，差一點就會上醫學系與牙醫學系，因為重考失利加上家中所剩錢財不多，讓他只能選擇就讀國立大學電機資訊學院的科系，由於自認為失敗者，讓他對於「幹大事」失去動力，但原PO也推測或許是重考的一年，已經使生活的熱情消逝。

憶及重考這一年的經驗，原PO透露，他很慶幸脫離重考班，因為不需要再面對讓他感到噁心的業務行政，也不用聽誤人子弟的老師在台上說廢話，對比現在在大學的生活，原PO說他的讀書時數從一天14小時掉到6小時、到了中午也能回宿舍躺平休息、排便也變得順暢，甚至能同樣早上6點起床但不會頭痛，也不需要喝咖啡以提振精神，讓他深刻體認到「原來壓力太大可以把之前的自己摧殘成什麼樣子」。

原PO也提到，在通識課遇到醫學系的同學坐在隔壁，都會讓他有種一生的夢想就在身旁卻遙不可及的感覺，也會因此自卑與不爽，但基於過大的成本與不可預期的結果，也讓他不願再重考，卻仍時時刻刻因考不上醫學系瞧不起自己。

有就讀醫學系的網友分享求學期間面臨的辛苦，「就算考上也不會比較爽啦，只會被內卷的氛圍壓到喘不過氣，所以說適時躺平對身心靈都有好處」、「考上醫學系之後壓力只會更大」、「如果個性不適合醫學系，其實勉強考上也會很辛苦，因為醫學系的課程大多是教授上完100多頁投影片後，你要把大量不知道邏輯脈絡的東西吸收，然後能夠應付考試，而醫學系要學的內容真的蠻多的，幾乎系上每一科都如此，雖然我看過有些醫學系的強者能自己去讀很厚的原文書，加上教授上課的內容弄清楚那些是怎麼回事，但那畢竟是少數，而且這些少數就是綜合能力很強的人（包含邏輯和記憶），所以如果你醫學系考很久沒辦法上岸，建議你思考一下這條路是不是一定要走」。

也有網友表示自己同樣經歷過重考的痛苦，「我去年也跟你一樣，在重考班要嘛失眠，要嘛右上腹痛，不然就頭痛、心絞痛」。