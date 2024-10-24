大專校院AI聯盟擬增5門課 葉丙成開「機率」催人氣

大專校院AI聯盟本學期先開出5門主導課程，本報再掌握，下學期國立陽明交通大學、政治大學也將加入開設主導課程。另外，聯盟學校近日也將研議，下學期起，聯盟學校擬於校內開設「衛星課程」，衛星課程可對應校內學生程度，評分也能因地制宜。

本報掌握，大專校院AI聯盟下學期將再推出5門主導課程，包括教育部政務次長葉丙成開授「機率」，也加入清大美女教授胡敏君開設「機器導航與探索」。

另外，課程也向人文社會領域擴展，台大語言所教授謝舒凱為計算語言學專家，近年多為文學院學生開課，下學期預計於聯盟內開授「生成式人工智慧的人文導論」。一名聯盟內教師表示，下學期課程確實比較親民化，也預計較能吸引其他科系、領域的學生加入。

又本報了解，AI聯盟本學期5門課均為封閉型授權，盟校學生評量均由主導課程教師負責，但下學期逐步擴展至條件式授權，盟校內由協同教師開設衛星課程，盟校學生評量方式依主導課程教師設計，但考試、評分則由盟校協同教師協助辦理。

學界也議論，本學期主導課程分別邀請台大、清大、成大，但頂大獨缺陽明交大，陽明交大教務長陳永昇則坦言，「這個學期太趕。」尚來不及開設其他課程，下學期開始，陽明交大也會加入開設主導課程，第一門課將是深度學習。

陳永昇也說，本學期5門前導課程均是封閉型授權，由1至2名教師主責一門課並包攬課程評分，近期聯盟將開會討論下學期開設衛星課程事宜，如本學期主導課程之一、台大教授林軒田開設機器學習，下學期陽明交大也能開設一門機器學習作為衛星課程，並由陽明交大安排一名協同教師，跟主導課程教師討論後客製化調整，作業批改、評分等可因地制宜，用衛星課程散播至盟校、把餅做大。